Goldman и BofA теперь ожидают более позднего снижения ставок Федрезерва

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs и BofA Global Research изменили свои прогнозы относительно ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). и теперь ожидают более позднего ее снижения на фоне повышенных инфляционных рисков и сильных показателей рынка труда.

Эксперты BofA прогнозируют, что ставка ФРС останется на прежнем уровне до конца года, а затем будет дважды снижена на 25 базисных пунктов - в июле и сентябре 2027 года. Аналитики Goldman прогнозировали, что ставка будет понижена в декабре 2026 и марте 2027 года.

На прошлой неделе стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 115 тыс. вместо ожидавшегося роста на 62 тыс. Безработица в апреле не изменилась - 4,3%, как и ожидалось.

Федрезерв на апрельском заседании принял решение оставить ставку на уровне 3,5-3,75%. Следующее заседание состоится 16-17 июня.