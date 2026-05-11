Рубль умеренно укрепляется в основных валютных парах

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно опускается в ходе торгов на Московской бирже в понедельник днем; рубль укрепляется, отыгрывая заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. При этом возобновившиеся 8 мая покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила сдерживают рост курса рубля.

Курс юаня в 15:00 по Москве составил 10,8475 руб., что на 7,7 копейки (на 0,7%) ниже уровня закрытия предыдущих биржевых торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 8,31 копейки ниже уровня действующего официального курса. Активность торгов на внутреннем валютном рынке 11 мая в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 по Москве снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,44%, до 73,92 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,79%, до 87,15 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть продолжают расти днем в понедельник из-за ослабления надежд на скорое завершение ближневосточного конфликта. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 3,02%, до $104,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 3,14%, до $98,42 за баррель.