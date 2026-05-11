Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста благодаря отсутствию эскалации геополитической напряженности во время прошедшего парада Победы в Москве, а также на фоне подорожавшей нефти (июньский фьючерс на Brent торгуется в районе $104 за баррель) из-за сложностей с урегулированием конфликта США и Ирана; сдерживающим покупателей фактором выступили санкционные новости Запада. Индекс МосБиржи поднялся в район 2660 пунктов - это уровень конца апреля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2656,91 пункта (+2,3%), индекс РТС - 1126,55 пункта (+2,3%). Лидерами роста выступили акции ПАО "Группа Позитив" (+4,7%), "Норникеля" (+4%), МКПАО "Озон" (+3,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 мая, составляет 74,2963 руб. (-32,46 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+3,4%), "ММК" (+3,4%), "Аэрофлота" (+3,3%), "Северстали" (+3,2%), АФК "Система" (+3,2%), "ВК" (+3,1%), "НОВАТЭКа" (+3%), "Газпрома" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,8% и +1,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), "НЛМК" (+2,4%), "АЛРОСА" (+2,3%), "Роснефти" (+2,3%), "Яндекса" (+2,2%), "Московской биржи" (+2,1%), "Т-Технологии" (+1,9%), "Русала" (+1,8%), "Полюса" (+1,6%), Сбербанка (+1,5% и +1,5% "префы"), "Интер РАО" (+1,5%), "МТС" (+1,4%), "ФосАгро" (+1,4%), ВТБ (+1,3%), "Хэдхантера" (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%).

"Транснефть" (+0,8%) по итогам 2025 года традиционно планирует дивиденды, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Будут выплачены", - сказал он, не уточнив их потенциальных уровень.

Великобритания в понедельник расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций - это как частные лица, так и организации, проинформировал Минфин королевства.

В руководстве ЕС идут дискуссии по вопросу о 21-м пакете антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Государствам-членам ЕС было предложено согласовать предложения по санкциям в отношении российского военного сектора", - сказала она в понедельник на пресс-конференции. По словам Каллас, в настоящее время страны ЕС могут выдвигать предложения, касающиеся 21-го пакета антироссийских санкций.

Президент США Дональд Трамп вечером в минувшую пятницу заявил в соцсети Truth Social, что с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет действовать режим прекращения огня, "перемирие будет подразумевать приостановку любых ударов, а также обмен военнопленными по 1 тыс. человек от каждой страны". По словам Трампа, запрос на перемирие направил лично он, и президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский согласились.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в субботу в интервью программе "Вести", что попыток срыва празднования Дня Победы 9 мая не было.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт, в котором Запад руками Украины воюет с РФ, идет к завершению, но западные страны пока не хотят этого признавать, потому что не могут "вылезти из колеи" противостояния с Россией.

"(Западные страны - ИФ) пообещали помощь Украине и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь, потому что возникает вопрос, зачем (было это противостояние - ИФ)", - сказал Путин на пресс-конференции в Москве 9 мая.

Тем временем Минобороны РФ сообщило в субботу и в воскресенье, что Украина нарушила режим перемирия: ВСУ наносили удары по гражданским объектам, позициям российских войск в зоне специальной военной операции. В этих условиях, отметило ведомство, Вооруженные силы РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

Ушаков заявил журналистам, что в трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, о следующих раундах договоренностей пока не достигнуто. По его словам, США не отказываются от участия, и инициатива Трампа о перемирии и обмене пленными является свидетельством этому.

Поездка представителей американской администрации, в том числе спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, в Москву пока не готовится, сообщили в Кремле. "Нет, реальной пока нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли реальная перспектива приезда в РФ таких переговорщиков.

Комментируя заявление Трампа том, что он готов направить в Москву своих представителей, Песков заметил, что речь идет о готовности, но "это было скорее сослагательное наклонение". Он подтвердил, что пока таких планов нет.

Мнение экспертов

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, на мировых рынках акций в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов, на российском же отмечается подъем широким фронтом на фоне ранее сделанных заявлений президента РФ о том, что украинский конфликт движется к завершению. Инвесторы воспринимают эти сигналы как умеренно позитивный фактор, связывая их с возможным снижением геополитической напряженности. При этом более заметное повышение сдерживают сообщения о возможном усилении санкционного давления Запада на Россию.

Индекс МосБиржи превысил 2650 пунктов и в случае дальнейшего улучшения настроений на рынке может вернуться в диапазон 2711-2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона показатель может достичь уровня поддержки в районе 2590 пунктов, а затем уйти в диапазон 2500-2590 пунктов, считает Абрамов.

По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, ближайшая область сопротивления для индекса МосБиржи - диапазон 2670-2700 пунктов. Позитивным драйвером для российского рынка стало заявление Путина о том, что конфликт на Украине идет к завершению. Однако пока инвестсообщество закладывает в котировки лишь снижение части геополитического риска.

Главным фактором поддержки для отечественных биржевых индексов, в первую очередь для нефтегазового сектора, остается высокая цена на нефть. Риск перебоев в поставках по Ормузскому проливу сохраняется, отметил аналитик.

Рынок акций получил сильный позитивный геополитический сигнал и отреагировал покупками на дорогую нефть и газ. В то же время ЕС готовит 21-й пакет санкций против России - ожидаются новые ограничения против банков и танкерного флота. При сохранении позитивного новостного фона индекс может подойти к 2700 пунктам, но закрепление выше выглядит маловероятным. Цена на нефть Brent продолжит колебаться в пределах $102-106 за баррель. Говорить о развороте российского рынка вверх можно будет только после уверенного закрепления индекса МосБиржи выше 2700 пунктов, считает Чернов.

Зарубежные рынки

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 4,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,1-1%, DAX подрос на 0,1%) и "плюсуют" США (индексы к 19:00 МСК подросли на 0,01-0,4%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 1,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали их повышения на 0,8%, по данным Trading Economics. Инфляция в прошлом месяце ускорилась по сравнению с мартом, когда она составила 1%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей выросли на 1,2% в годовом выражении (+1,1% в марте).

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в апреле увеличились на 2,8% в годовом выражении - максимально с июля 2022 года, сообщило ГСУ. Рост ускорился по сравнению с 0,5% в марте и превысил консенсус-прогноз экспертов в 1,5%.

Объем китайского экспорта в апреле вырос на 14,1% в годовом выражении, до рекордных $359,44 млрд. Импорт увеличился на 25,3%, составив $274,62 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 7,9%, импорта - на 15,2%.

Нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены выросли после того, как Трамп назвал "неприемлемым" переданное Тегераном предложение об урегулировании ближневосточного конфликта.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск составила $104,12 за баррель (+2,8% и +1,2% в пятницу), июньская цена фьючерса на WTI - $98,0 за баррель (+2,7% и +0,6% в пятницу).

На минувшей неделе обе эталонные марки подешевели более чем на 6% благодаря надеждам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта, которое позволит возобновить движение судов по Ормузскому проливу.

По словам главы Saudi Aramco Амина Насера, нефтяной рынок потерял порядка 1 млрд баррелей за последние два месяца из-за ближневосточного конфликта. Он предупредил, что в случае затягивания текущей ситуации более чем на несколько недель нормализации ситуации с поставками ранее 2027 года ждать не стоит.

Американский лидер прибудет в Пекин в среду. По словам официальных лиц из Вашингтона, Иран станет одной из тем для обсуждения на встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Аналитики JPMorgan прогнозируют, что цена нефти будет превышать $100 большую часть текущего года и составит в среднем $97 за баррель в 2026 году.

Во "втором эшелоне" на МосБирже в понедельник выросли акции ПАО "Россети Томск" (+22,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+15,4% и +7,4% "префы"), "СПБ биржи" (+8,3%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+7,3%), ПАО "Евротранс" (+6,1%), ПАО "Россети Центр" (+4,5%), ПАО "Россети Сибирь" (+4,4%), "ТНС Энерго" (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,88 млрд рублей (из них 5,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,64 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,35 млрд рублей на акции "Т-Технологии").