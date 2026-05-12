Новак заявил, что перед правительством РФ стоит задача приоритизации расходов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сложившаяся ситуация на внешних рынках не должна рассматриваться как дополнительный источник для решения бюджетных задач, балансировать федеральный бюджет на предстоящую трехлетку предстоит с учетом снижения доходов и роста потребности в расходах, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Прогноз (социально-экономического развития - ИФ) определяет параметры бюджета, но и бюджет влияет на темпы роста экономики. Перед правительством стоит задача балансировки бюджета с учетом снижения доходов - в основном, из-за крепкого курса рубля и периода низких нефтяных цен - и роста потребности в расходах, в том числе на обеспечение обороны и безопасности. Здесь главная задача - приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу, таких как проекты технологического лидерства. Выбор инструментов, наиболее эффективных по соотношению затраты-результат", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

Эта работа ведется и продлится весь бюджетный цикл, отметил Новак.

По его словам, хотя текущий кризис на Ближнем Востоке создает предпосылки для роста экспортных доходов и по нефтегазу, и по ряду других товаров, но этот эффект не носит долгосрочный характер. В результате власти достаточно консервативно подошли к прогнозу экспортных цен на нефть: $59 за баррель - в 2026 г. и $50 - в 2027-2029 гг. Эффект для бюджета от текущих цен частично нивелируется через курс. "Рост экспортных цен ведет к росту положительного сальдо торгового баланса и счета текущих операций, а это играет на укрепление рубля", - пояснил вице-премьер.

"Сложившаяся ситуация на внешних рынках не должна рассматриваться как дополнительный источник для решения бюджетных и макроэкономических задач", - отметил он.

При этом, по словам вице-премьера, все расходы, связанные с технологическим лидерством, помимо существенного влияния на экономический рост будут иметь строго дезинфляционный эффект в долгосрочной перспективе. "Потому что снизят нашу зависимость от разрывов во внешних цепочках поставок и повысят предложение высокотехнологичной продукции внутри страны", - пояснил он.

Балансировка бюджета, отметил вице-премьер, является, в том числе, и условием последовательного смягчения ДКП, а значит расширения возможностей для экономического роста. "Чем более предсказуемой и устойчивой будет бюджетная политика - тем больше пространства для снижения инфляционных рисков и постепенной нормализации ставок", - сказал Новак.