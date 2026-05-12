Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2026 г. до 0,4%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ в базовом сценарии понизило прогноз роста ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, в правительстве рассмотрели внесенные министерством уточненный макропрогноз на 2026 год и сценарные условия прогноза на 2027-2029 годы и направили для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.

Минэкономразвития также значительно понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2027 году - до 1,4% с 2,8%, в 2028 году - до 1,9% с 2,5%. В 2029 году министерство заложило в прогноз рост российской экономики на 2,4%.

Представитель министерства отметил, что Минэкономразвития "очень сдержанно оценивает положительное влияние кризиса в Ормузском проливе на российскую экономику". "На наш взгляд, его практически нет. Да, есть некое позитивное краткосрочное, возможно, среднесрочное влияние на цены. Хотя, опять же, сейчас мы видим, что оценки по росту цен и факты по росту цен несколько отличаются от тех жутких прогнозов, которые часть международных аналитиков давала в начале этого кризиса. А с точки зрения объемов (потому что для ВВП нужно понимать экспортную "физику") влияние не столь велико - все, что мы можем продавать, мы продаем, вопрос - по каким ценам. А вопрос цены - это вопрос дефлятора", - отметил он.

"Первое и главное - это то, что на всем прогнозном горизонте мы сохраняем положительный темп роста экономики. Мы не считаем, что даже в 2026 году ВВП уйдет в минус. В отдельном месяце, квартале - может быть, что в первом квартале и произошло, но это вполне ожидаемая история, о которой предупреждал и ЦБ. Но в целом по году мы ожидаем рост примерно 0,4% - что плюс-минус совпадает с оценками других аналитиков, имеющихся на рынке, которые дают прогнозы от 0,3% до 1,0%. Мы ближе к нижней границе, достаточно консервативно, действительно, это сейчас оцениваем", - сказал представитель Минэкономразвития о внешних условиях.

"Макроэкономические параметры базового сценария рассчитываются в условиях более жестких денежно-кредитных параметров, чем учитывались при разработке прогноза социально-экономического развития осенью 2025 года. Текущие оценки Банка России по ключевой ставке в среднем на 2026 год составляют 14,0-14,5 % против 12,0-13,0 % в сентябре прошлого года", - говорится в тексте макропрогноза Минэкономразвития.

Представитель ведомства также отметил, что динамика ВВП РФ в годовом выражении в I квартале 2026 года (снижение, по оценке министерства, на 0,3% г/г - ИФ) "объясняется в том числе как статистическим фактором - высокой базой I квартала 2025 года, так и календарным - на три рабочих дня меньше, чем в I квартале 2025 года". "Помимо этого наложился погодный фактор - в январе-феврале прошлого года был рост на 10% из-за теплой зимы, а в этом из-за холодной погоды произошло проседание, в марте уже ситуация выравнивается. Поэтому снижение на 0,3% в I квартале представляется нормальным с учетом всех этих факторов. Во II квартале будет, наоборот, на три дня рабочих больше, чем во II квартале 2025 года, поэтому календарный фактор в целом за I полугодие уйдет", - сказал он.

Как сообщалось, ЦБ в апреле сохранил свой прогноз роста ВВП РФ в 2026 году без изменений - в интервале 0,5-1,5%, а в 2027-м - в интервале 1,5-2,5%. Таким образом новый прогноз Минэкономразвития на 2026-2027 годы консервативнее ожиданий ЦБ и даже не попадает в интервальный прогноз Банка России.

В прогнозе Минэкономразвития отмечается, что со стороны внешних условий сохраняются риски эскалации геополитических конфликтов, основным эффектом которых становится рост цен на энергоносители и другие категории товаров.

"В среднесрочной перспективе увеличиваются риски дефицита энергоресурсов, что будет сдерживающим фактором для роста экономик многих крупных стран (прежде всего, в части сокращения производства нефтехимической продукции, в том числе удобрений, продукции агропромышленного комплекса и легкой промышленности). Общее снижение экономической активности в этих странах несет риски в части сокращения спроса на отдельные товары российского экспорта, прежде всего, в части несырьевых неэнергетических товаров", - говорится в сценарных условиях.

"Внутренние риски связаны с сохранением жестких денежно-кредитных условий. Ключевое - дополнительные ограничения по ресурсам для инвестиций на фоне общего охлаждения экономики, снижения финансовых результатов предприятий, а также низкой привлекательности инвестирования при высокой безрисковой доходности по депозитам", - считают в Минэкономразвития.

В министерстве также отмечают, что "снижение предсказуемости внешних факторов может дополнительно способствовать росту склонности населения к сбережениям, что в сочетании с рисками ухудшения динамики доходов населения может сдерживать потребительскую активность населения и экономический рост в целом".

Комментируя вопрос о мнении ЦБ, что положительный разрыв выпуска, возможно, был закрыт в I квартале, представитель Минэкономразвития заявил, что "во-первых, если говорить в терминах разрыва выпуска, мы даже на пике оценивали его меньше, чем ЦБ, поэтому мы считаем, что если разрыв выпуска и был, то он закрылся уже в конце 2025 года, когда мы видели резкое снижение инфляции со всеми вытекающими последствиями".

"Что касается потенциальных темпов роста, это вопрос очень непростой. Мы глубоко убеждены, что денежно-кредитная политика влияет не только на колебания вокруг потенциала, но и на сам потенциал, в том числе из-за длины инвестиционного цикла, его сдвига и так далее. В ближайшие годы, по прогнозу, мы на 3% роста в год при всех существующих рамках вряд ли выйдем, но при этом сказать, что это невозможно, тоже не можем", - отметили в Минэкономразвития.