Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году до 81,5 рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году до 81,5 руб. с 92,2 руб. в прежнем - сентябрьском - прогнозе, сообщил журналистам представитель ведомства.

По его словам, в правительстве рассмотрели внесенные министерством уточненный макропрогноз на 2026 год и сценарные условия прогноза на 2027-2029 годы и направили для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.

Согласно опубликованным во вторник сценарным условиям прогноза, министерство ожидает среднегодовой курс доллара в 2027 году на уровне 87,4 руб. (было 95,8 руб. в сентябрьской версии), в 2028 году - 92,0 руб. (100,1 руб.), в 2029 году - 96,0 руб.

"Серьезная история, которая у нас изменилась - это более крепкий курс рубля, который мы закладываем в прогноз. По-прежнему есть некая траектория на ослабление, но она идет ниже. С одной стороны, это следствие более сильного торгового баланса, по крайней мере, в 2026 году из-за нефтяных цен, а с другой стороны, мы понимаем, что если денежно-кредитная политика оказывается более жесткой, чем мы закладывали, - это в том числе влияет и на курс", - сказал представитель министерства.

"Мы действительно понизили прогноз по торговому балансу на 2027-2029 годы, но повысили на 2026 год. И по 2025 году по факту торговый баланс был выше, чем было заложено в прогнозе. Поэтому мы сгладили траекторию движения курса, но она идет от более низких значений", - пояснил он.

"При этом понятно, что, помимо фактора торгового баланса, на курс при имеющемся у нас неглубоком рынке существенно влияют и другие факторы, начиная от операций Минфина и заканчивая общим настроением инвесторов, возможностями оттока капитала и так далее. То есть счет текущих операций остается, безусловно, определяющим трендом, но есть масса других факторов, которые могут влиять на отклонение, например, даже такими факторами, что мы видели по осени, - отклонением ожиданий рынка по снижению ставки от фактического ее снижения", - считают в Минэкономразвития.

Комментируя вопрос, как возможное изменение бюджетного правила может повлиять на курс, представитель Минэкономразвития заявил, что министерство "всегда делает прогноз на том законодательстве, которое есть на текущий момент", а пока неизвестно, как бюджетное правило может быть скорректировано.