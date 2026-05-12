Власти осторожны в оценке добычи газа в РФ в 2026 г., несмотря на сильное начало года

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ придерживается осторожной оценки добычи газа на 2026 год. В обновленных сценарных условиях функционирования экономики РФ, опубликованных на сайте Минэкономразвития, содержится оценка добычи в 688,4 млрд куб. м.

Документ рассмотрен в правительстве и направлен для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.

В предыдущей версии макропрогноза был базовый прогноз добычи газа в 2026 году в 690,4 млрд куб. м и консервативный 670,8 млрд куб. м.

На 2025 год изначально был заявлен прогноз добычи в базовом варианте 695,4 млрд куб. м (с 659,8 млрд куб. м в консервативном варианте); при формировании макропрогноза-2026 оценка была понижена до 680,2 млрд куб. м. Но фактическая добыча из-за очень теплой погоды в период отопительного сезона составила 663 млрд куб. м - ближе к консервативному сценарию.

2026 год начался с холодной погоды в зимние месяцы и прохлады весной, все это оказало сильную поддержку потреблению и добыче газа. "Газпром" сообщал о рекордных показателях поставок за январь, февраль и апрель. По расчетам "Интерфакса", по итогам первых трех месяцев 2026 года фактическая добыча газа (по данным Росстата) превышает план из обновленного макропрогноза на 4 млрд куб. м.

Немного повышена оценка экспорта трубопроводного газа на 2026 год - до 115,5 млрд куб. м (по сравнению с предыдущей версией в 114 млрд куб. м) - на уровне фактического показателя 2025 года. Основными направлениями экспортных поставок российского газа являются Китай, Турция, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, страны юга Европы.

Оценка среднеконтрактной цены экспорта газа на 2026 год повышена до $268,5 за тысячу кубометров ($260,4 для консервативного варианта) по сравнению с фактическими $253,9 для 2025 года и $236,8/$214,9 прежней версии прогноза. Оценка цены поставок газа в дальнее зарубежье увеличена до $336,3/$323,8 по сравнению с $324 по факту за 2025 год и $308,4/$282,1 предыдущей оценки.

Оценка экспорта СПГ на 2026 года в обновленных условиях подтверждена на уровне 40,3 млн тонн. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Уровень индексации регулируемых цен на газ "Газпрома" подтверждён на перспективу 2027-2029 годов в ранее озвученных величинах: в 2027 году 9,1%, в 2028 году 7%, в 2029 году 7%. "В соответствии с принятыми долгосрочными решениями, направленными на обеспечение надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжение реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения, индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2027-2029 годах будет увеличена на 3 процентных пункта сверх прогнозной инфляции. С учетом переоценки инфляции индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2027 году составит 9,1%, в 2028 году - 7,0%, в 2029 году - 7,0%", - отмечается в документе.

Для обеспечения финансового потенциала инфраструктурного строительства газораспределительных организаций в рамках региональных программ газификации и программы социальной газификации индексация тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в 2027 году будет выше индексации оптовой составляющей цены на газ на 2 процентных пункта, а в 2028-2029 годах не превысит ее уровень. При этом в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций тариф будет определяться, исходя из экономически обоснованных инвестиционных затрат и устанавливаемой регионами специальной надбавки.