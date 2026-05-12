Минэкономразвития понизило прогноз роста розничной торговли в РФ в 2026 г. с 1,1% до 0,8%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает рост розничной торговли в РФ 2026 году на уровне 0,8%, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития.

По его словам, в правительстве рассмотрели внесенные министерством уточненный макропрогноз на 2026 год и сценарные условия прогноза на 2027-2029 годы и направили для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.

Таким образом, министерство незначительно понизило ожидания по росту розничной торговли в 2026 году с 1,1% в сентябрьской версии прогноза.

В 2027 году министерство прогнозирует рост розницы на 2,3% (понизило с 3,9% в сентябрьской версии), в 2028 году - на 2,8% (3,6%), в 2029 году - на 3,1%.

Минэкономразвития также немного уменьшило прогноз по росту реальной заработной платы в 2026 году - до 2,2% (с 2,4% в сентябрьской версии), в 2027 году ожидает 2,5% (3,9%), в 2028 году - 2,8% (3,2%), в 2029 году - 3,0%.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые денежные доходы в 2026 году вырастут на 0,8% (понижен с 2,1%), в 2027 году - на 2,1% (3,5%), в 2028 году - на 2,4% (3,0%), в 2029 году - на 2,7%.

Прогноз по среднегодовой безработице в 2026 году понижен до 2,4% (с 2,6%), в 2027 году до 2,3% (с 2,5%), в 2028 году сохранен на уровне 2,3%, в 2029 году также ожидается 2,3%.

"На фоне структурных изменений в экономике и оптимизации издержек производителей уровень безработицы в 2026 году отойдет от исторических минимумов и составит до 2,4 % от рабочей силы", - говорится в опубликованном прогнозе Минэкономразвития