Сальдо торгового баланса РФ за I квартал снизилось на 11,9%, до $30,3 млрд

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в I квартале 2026 года снизилось по сравнению с январем-мартом 2025 года на 11,9% и составило $30,3 млрд (против $34,4 млрд годом ранее).

Согласно опубликованным во вторник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров в I квартале 2026 года остался практически на уровне прошлого года, составив $97,2 млрд против $97,3 млрд за аналогичный период 2025 года, импорт в РФ вырос на 6,3%, до $66,9 млрд (с $62,9 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в I квартале 2026 года составил $164,1 млрд, по сравнению с январем-мартом 2025 года он вырос на 2,4% (с $160,2 млрд).

Экспорт товаров из РФ в Европу за I квартал 2026 года составил $13,6 млрд (снижение на 9,1%), в Азию - $76,9 млрд (рост на 3,7%), в Африку - $4,5 млрд (снижение на 22%), в Америку - $2,2 млрд (падение на 27,4%).

Импорт в РФ из Европы за январь-март 2026 года составил $17 млрд (рост на 7%), из Азии - $45,1 млрд (рост на 6,2%), из Африки - $1,1 млрд (снижение на 1,9%), из Америки - $3,7 млрд (рост на 6%).

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт товаров из РФ в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279 млрд.

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-март 2026 года составил $50,6 млрд (снижение на 12,4%), металлов и изделий из них - $19,2 млрд (рост на 34,7%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $10,7 млрд (рост на 18,8%), продукции химической промышленности - $8,0 млрд (рост на 6,2%), машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $4,8 млрд (снижение на 11,1%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $2,3 млрд (на 10,1% меньше).

Импорт в РФ за январь-март 2026 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $30,7 млрд (рост на 6,8%), продукции химической промышленности - $13,5 млрд (рост на 5,0%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $10,3 млрд (рост на 7,0%), металлов и изделий из них - $8,9 млрд (снижение на 0,1%), текстиля, текстильных изделий и обуви - $4,9 млрд (рост на 12,4%).