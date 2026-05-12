РФ с 1 по 10 мая увеличила отгрузки пшеницы на экспорт в 1,6 раза до 986 тыс. т

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - РФ в первой декаде мая отгрузила на экспорт 986 тыс. тонн пшеницы, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки кукурузы увеличились на 36% до 41,8 тыс. тонн, ячменя - до 22 тыс. тонн с 0,1 тыс. тонн год назад.

"Обычно в майские праздники отмечается некоторое снижение активности в экспорте зерна. Но текущий сезон показал обратную картину. В целом на экспорт было отгружено 1,05 млн тонн основных видов зерна, что почти в 1,7 раза больше, чем годом ранее", - сказала она.

Пшеница отгружалась в 10 стран, в прошлом сезоне их было 13. Лидирует традиционно Египет, куда было отравлено 291 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем год назад. В Ливию отгрузки выросли больше чем в два раза, и составили 68 тыс. тонн. Экспорт в Саудовскую Аравию сохранился на уровне прошлого года - 66 тыс. тонн. В Турцию - снизился на 38% до 58,4 тыс. тонн. "В пятерку лидеров вошла Индонезия, куда отгружено 56,4 тыс. тонн, в прошлом сезоне в этот период на ее рынок пшеница из России не отгружалась. В Танзанию отправлено 54 тыс. тонн, в Кению - 48 тыс. тонн. Год назад этих стран в географии экспорта также не было", - сообщила Тюрина.

По ее словам, кукуруза поставлена в две страны: в Иран - 37 тыс. тонн и в Турцию - 4,8 тыс. тонн. Год назад поставок на эти рынки не было. Весь отгруженный в начале мая ячмень пришелся на Иран, куда год назад также отгрузок не было.

Как сообщила Тюрина, пшеницу в первой декаде мая отгружали 16 компаний против 20 годом ранее. Перевалка зерновых и зернобобовых культур шла через 23 российских порта. В прошлом сезоне в это время их было 20. Лидирует традиционно Новороссийск, увеличивший отгрузки почти в 1,5 раза, до 520 тыс. тонн. Рейдовая перевалка сохранилась на уровне прошлого сезона - 127 тыс. тонн. Отгрузки через Ростов-на-Дону выросли в 1,6 раза, до 88 тыс. тонн.

Кроме того, через Туапсе перевалено 80 тыс. тонн, через Высоцк - 70 тыс. тонн. "Можно также отметить рост отгрузок через Азов в 2,8 раза, через Тамань - в 3,3 раза. Включаются в работу речные порты. В частности, из Тольятти, Волгодонска, Саратова и некоторых других городов, стоящих на реках, судами "река-море" было вывезено по 3 тыс. тонн", - сообщила эксперт.

Говоря о ценовой ситуации, Тюрина заявила, что в первую декаду мая она была "достаточно стабильной". Цены на французскую пшеницу не изменились и составили $232 за тонну, на американскую - снизились до $255 с $263, на российскую (4 класс, FOB Новороссийск) - снизились до $238 с $239 за тонну на 1 мая. "Дисконта по отношению к французской пшенице у российской по-прежнему нет, более того - наше зерно дороже на $6", - отметила она.

Внутренние цены выросли в пределах 1% до 14 075 рублей за тонну пшеницы (4 класс), в долларовом эквиваленте за счет укрепления курса рубля рост составил на 1,2%, до $189,4 за тонну. При этом Тюрина отметила, что по сравнению с первой декадой мая прошлого года как внутренние, так и экспортные цены сейчас ниже. Цена у производителя в долларах в настоящее время ниже на 4,6%, экспортная (FOB Новороссийск) - на 1,7%. Цена на базисе CPT Новороссийск в декаду снизилась незначительно - в пределах 1%, до 16 355 рублей за тонну.

Как заявила Тюрина, несмотря на отсутствие дисконта по отношению к цене европейской пшеницы, отгрузки пшеницы из РФ растут, прежде всего за счет активизации ее закупок со стороны стран Персидского залива.

Российский зерновой союз
