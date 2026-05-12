CME и Silicon Data в 2026 г. запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году после регуляторной проверки планируют запустить первый рынок фьючерсов на вычислительные мощности, говорится в пресс-релизе CME.

Контракты будут привязаны к индексам Silicon Data, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров (GPU), которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке.

"Рынки вычислительных мощностей по-прежнему сильно фрагментированы, и цены могут серьезно варьироваться в зависимости от провайдера, региона и структуры контракта", - говорит главный исполнительный директор Silicon Data Кармен Ли, называя партнерство с CME важным шагом в создании более надежных инструментов для оценки вычислительных мощностей, хеджирования рисков и долгосрочного планирования на рынке GPU, где исторически отсутствовали стандартизированные ценовые бенчмарки.

Отсутствие механизма хеджирования ограничивает рост инвестиций в дата-центры, заявил основатель и глава инвестировавшей в Silicon Data трейдинговой DRW Дон Уилсон. "Запуск рынка фьючерсов на вычислительные мощности - важное решение этой проблемы, которое может помочь участникам рынка управлять волатильностью цен и планировать с большей уверенностью", - приводятся его слова в пресс-релизе.

Главный исполнительный директор CME Терри Даффи назвал вычислительные мощности "новой нефтью XXI века", которая быстро становится отдельным классом активов, и указал на растущую потребность рынка в прозрачности, ликвидности и эффективном риск-менеджменте.