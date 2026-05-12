Крупнейшие банки снизили долю на аукционах ОФЗ в апреле до 36,3% с 37,8% в марте

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа продолжила снижаться, сократилась в апреле до 36,3% по сравнению с 37,8% в марте, следует из доклада Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Доля крупнейших банков, которая в августе и сентябре прошлого года находилась на минимуме 2025 года (29,1% и 28,6%), в октябре начала расти - сразу до 52,4%, в ноябре достигла 61%. В декабре произошло снижение спроса со стороны СЗКО - их доля на аукционах ОФЗ составила 54%, в январе снижение продолжилось, доля достигла 37%. Однако в феврале наблюдался рост до 40,3%, в марте же вновь произошло снижение.

НФО в рамках доверительного управления выкупили в апреле 30,4% размещений по сравнению с 33,6% в марте (28,8% было в феврале).

Доля прочих банков в прошлом месяце увеличилась до 18,1% с 12,5% в марте (13,6% - в феврале, 28,7% - в январе).

Объем заимствований на аукционах в апреле вырос: выручка от размещений ОФЗ-ПД составила 840 млрд рублей (в марте - 523 млрд руб., в феврале - 701 млрд руб.). При этом было размещено 62,7% от квартального плана заимствований (1,5 трлн руб.).

На вторичном рынке ОФЗ среднедневной объем торгов снизился в апреле до 51,5 млрд руб. с 61 млрд руб. в марте (в феврале зафиксирован максимум с октября 2023 года - 63,9 млрд руб., в среднем за последние 12 месяцев - 44,7 млрд руб.).

Крупнейшими нетто-продавцами на вторичном рынке стали СЗКО, снизив продажи до 129 млрд рублей с максимальных с апреля 2025 года значений в 266 млрд руб., которые были в марте (в феврале было 150 млрд руб.). За счет этого, а также благодаря значительным покупкам на аукционах они вернулись к совокупным нетто-покупкам ОФЗ - на сумму 165 млрд руб. (в марте продали на 83,1 млрд руб., в феврале купили на 111 млрд руб.).

Также продажи на вторичном рынке совершали НФО за счет собственных средств и прочие банки (на 6 млрд руб. и 2,5 млрд руб. соответственно), купив на аукционах ОФЗ на 93,9 млрд руб. и 147 млрд руб.

Основной спрос на вторичном рынке ОФЗ предъявили физические лица, они продолжили активно покупать ценные бумаги, в апреле купили на 80 млрд руб., что стало новым историческим максимумом (в марте - на 64,9 млрд руб.), еще на 11,6 млрд руб. розничные инвесторы купили на аукционах ОФЗ. НФО в рамках доверительного управления немного нарастили нетто-покупки ОФЗ - с 38,7 млрд руб. в марте до 41,6 млрд руб. в апреле.