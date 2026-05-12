Поиск

ИКАР оценил экспортный потенциал РФ по пшенице в 2026/27 сельхозгоду в 46,5 млн т

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Предварительная оценка экспортного потенциала РФ по пшенице в новом, 2026/27, сельхозгоду (июль-июнь) составляет 46,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Этот прогноз выше, чем на текущий, 2025/26, сельхозгод, - 44,5 млн тонн. Превышение оценки на будущий сезон связано прежде всего с тем, что в новый сельхозгод перейдет зерно, не отправленное в текущем сезоне.

"Переходящие запасы пшеницы на конец текущего сельхозгода могут оказаться больше, чем мы рассчитывали ранее. Экспорт с нынешним курсом рубля и ценами идет не очень хорошо", - сказал он.

На минувшей неделе ИКАР снизил оценку экспортного потенциала РФ по пшенице в этом сельхозгоду на 1,5 млн тонн, до 44,5 млн тонн, объяснив это высоким курсом рубля и относительно невысокими экспортными ценами, а также пониженным спросом на пшеницу на мировом рынке. На прогноз также повлияла выросшая стоимость логистики, поскольку запасы пшеницы, которые можно экспортировать, сосредоточены в основном в регионах, удаленных от портов.

ИКАР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подорожала до $108,01 за баррель

Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

 Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

Сальдо торгового баланса России в I квартале снизилось на 11,9%

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

Brent подорожала до $104,91 за баррель

 Brent подорожала до $104,91 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год сохранен в $59/барр.

Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году повышен до 5,2% с 4%

Прогноз роста ВВП России в 2026 году ухудшен до 0,4% с 1,3%

Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами

 Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2167 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9351 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов