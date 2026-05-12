ИКАР оценил экспортный потенциал РФ по пшенице в 2026/27 сельхозгоду в 46,5 млн т

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Предварительная оценка экспортного потенциала РФ по пшенице в новом, 2026/27, сельхозгоду (июль-июнь) составляет 46,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Этот прогноз выше, чем на текущий, 2025/26, сельхозгод, - 44,5 млн тонн. Превышение оценки на будущий сезон связано прежде всего с тем, что в новый сельхозгод перейдет зерно, не отправленное в текущем сезоне.

"Переходящие запасы пшеницы на конец текущего сельхозгода могут оказаться больше, чем мы рассчитывали ранее. Экспорт с нынешним курсом рубля и ценами идет не очень хорошо", - сказал он.

На минувшей неделе ИКАР снизил оценку экспортного потенциала РФ по пшенице в этом сельхозгоду на 1,5 млн тонн, до 44,5 млн тонн, объяснив это высоким курсом рубля и относительно невысокими экспортными ценами, а также пониженным спросом на пшеницу на мировом рынке. На прогноз также повлияла выросшая стоимость логистики, поскольку запасы пшеницы, которые можно экспортировать, сосредоточены в основном в регионах, удаленных от портов.