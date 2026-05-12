"Физики" в апреле оставались основными нетто-покупателями российских акций

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в апреле 2026 года продолжили оказывать поддержку российскому рынку акций, увеличив нетто-покупки до 43,7 млрд рублей с 25,6 млрд рублей в марте, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

Крупнейшими нетто продавцами были некредитные финансовые организации, которые в рамках доверительного управления реализовали акций на 20 млрд рублей, за счет собственных средств - на 7,9 млрд рублей.

К концу апреля физлица существенно сократили открытые позиции в товарных фьючерсах на нефть (до 4,3 млрд рублей с 27 млрд рублей на 1 апреля). Вместе с тем розничные инвесторы за апрель нарастили длинные позиции во фьючерсах на золото на 8 млрд рублей, до 31,5 млрд рублей.

Среднедневной объем торгов на рынке акций в будние дни снизился в апреле до минимума с января 2024 года - 84,6 млрд рублей (119 млрд рублей в марте). При этом отмечается одновременный переток ликвидности с рынка акций на рынок облигаций, пишет ЦБ.

Объемы в выходные торговые дни также снизились (до 8 млрд рублей в день), опустившись ниже средних значений за предыдущие 12 месяцев - 10,1 млрд рублей.

Средняя доля физлиц в торгах в будни выросла с 68% в марте до 68,3% в апреле. В выходные торговые дни она, напротив, снизилась - с 84,2% до 83,5%.

