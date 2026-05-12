Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2700п по индексу МосБиржи

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник продолжил подъем на фоне дорожающей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent подрос к $108 за баррель) из-за сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, а также надежд на ослабление геополитической напряженности и на возобновление переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2700 пунктов, обновив максимум с конца апреля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2689,96 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1148,42 пункта (+1,9%). Лидерами роста выступили акции АФК "Система" (+3,7%), "Газпрома" (+3,1%), "Татнефти" (+2,9%), "ММК" (+2,4%), "Русала" (+2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 мая, составил 73,7878 руб. (-50,85 копейки).

