Вложения физлиц в РФ в наличные рубли в апреле увеличились на 607 млрд руб.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рост вложений физлиц в наличные деньги в апреле 2026 года составил 607,3 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем марте (257,4 млрд рублей), сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

В феврале этот показатель составлял 180,2 млрд рублей, то есть в апреле по сравнению с февралем он был в 3,4 раза больше.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что месячный темп прироста наличных денег в обращении М0 в апреле повысился до 3,4% с 1,6% в марте (он, как и в феврале-марте, опережал темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств). В годовом сопоставлении на 1 мая объем наличных вырос на 14,9% после роста на 12,2% на 1 апреля.

По данным ЦБ РФ, в составе денежной базы объем наличных денег в обращении в апреле увеличился на 678,7 млрд рублей, до 20 трлн 653,2 млрд рублей, после роста в марте на 301,1 млрд рублей.

ЦБ РФ связывал рост спроса россиян на наличные деньги в марте-апреле со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей, а также с адаптацией к налоговым изменениям. Эти факторы усилили традиционно растущий спрос населения на наличные накануне майских праздников.