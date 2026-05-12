Поиск

Вложения физлиц в РФ в наличные рубли в апреле увеличились на 607 млрд руб.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рост вложений физлиц в наличные деньги в апреле 2026 года составил 607,3 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем марте (257,4 млрд рублей), сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

В феврале этот показатель составлял 180,2 млрд рублей, то есть в апреле по сравнению с февралем он был в 3,4 раза больше.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что месячный темп прироста наличных денег в обращении М0 в апреле повысился до 3,4% с 1,6% в марте (он, как и в феврале-марте, опережал темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств). В годовом сопоставлении на 1 мая объем наличных вырос на 14,9% после роста на 12,2% на 1 апреля.

По данным ЦБ РФ, в составе денежной базы объем наличных денег в обращении в апреле увеличился на 678,7 млрд рублей, до 20 трлн 653,2 млрд рублей, после роста в марте на 301,1 млрд рублей.

ЦБ РФ связывал рост спроса россиян на наличные деньги в марте-апреле со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей, а также с адаптацией к налоговым изменениям. Эти факторы усилили традиционно растущий спрос населения на наличные накануне майских праздников.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подорожала до $108,01 за баррель

Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

 Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

Сальдо торгового баланса России в I квартале снизилось на 11,9%

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

Brent подорожала до $104,91 за баррель

 Brent подорожала до $104,91 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год сохранен в $59/барр.

Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году повышен до 5,2% с 4%

Прогноз роста ВВП России в 2026 году ухудшен до 0,4% с 1,3%

Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами

 Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2167 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9351 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов