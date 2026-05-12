Сбербанк хочет подать в суд заявление о банкротстве бенефициара "Керамакса"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк уведомил о намерении подать в суд заявление о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Артема Комарова, являющегося совладельцем ряда фирм, в том числе бенефициаром крупного производителя сварочной продукции в России - холдинга "Керамакс".

Как сообщается в материалах Федресурса, соответствующее уведомление опубликовано во вторник в соответствии с п. 2 ст. 213.5 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Сумма задолженности Комарова не уточняется.

В картотеке арбитражных дел говорится, что в апреле этого года Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению о банкротстве Артема Комарова, которое было начато в декабре 2025 года по заявлению ИФНС России № 29 по г. Москва. Дело прекращено в связи с погашением задолженности физлица на сумму почти 15,5 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, Комарову принадлежит 83,68% уставного капитала ООО "Минерон" (бывшее АО "Керамакс", материнская компания холдинга "Керамакс"), которое является владельцем крупнейшего актива группы - ООО "Керамакс" (Челябинск), а также еще шести компаний в Челябинске, Москве и Свердловской области.

Комаров также владеет 100% уставного капитала ООО "Сварстандарт" (Санкт-Петербург) и 80% уставного капитала ООО "Угольный поток". Последнее контролирует 80% ООО "Аксон-Плюс" (г. Антрацит, ЛНР, добыча и обогащение угля, в том числе антрацита).

Как сообщалось, в апреле Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО "Керамакс", возбужденному по иску налоговой службы, в связи с погашением 35,47 млн рублей задолженности. Кроме того, в суде открыто производство по иску УФНС по Кировской области о признании банкротом ООО "Минерон" из-за долга на 7,9 млн рублей. Обоснованность заявления суд рассмотрит 13 июля.

"Керамакс", согласно информации на его сайте, является одним из крупнейших производителей сварочной продукции в России, включая керамический флюс, проволоку и электроды. Предприятие образовано в мае 2018 года на базе существовавшего с 1956 года цеха по производству плавленых флюсов в Челябинске. Продукция поставляется более чем в 20 регионов России.