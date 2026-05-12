Минсельхоз США прогнозирует экспорт пшеницы из РФ в 2026/27 сельхозгоду в 47 млн т

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в майском обзоре, опубликованном во вторник, сделал первые прогнозы по рынку зерна в новом, 2026/27, сельхозгоду.

Согласно документу, экспорт пшеницы из РФ оценивается в 47 млн тонн. Прогноз для ближайшего конкурента - ЕС - составляет 31 млн тонн.

Производство пшеницы в РФ Минсельхоз США прогнозирует в 86 млн тонн.

Экспорт фуражного зерна из РФ оценивается в 7,98 млн тонн, его сбор - в 38,87 млн тонн, кукурузы - соответственно в 4 млн и 15,8 млн тонн.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы в новом сезоне составляет 819,06 млн тонн, фуражного зерна - 1 млрд 588,66 млн тонн, кукурузы - 1 млрд 295,38 млн тонн.

