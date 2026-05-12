Решетников отметил, что меньший уровень дефицита бюджета даст больше пространства для смягчения ДКП и роста экономики

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ при работе над проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы сосредоточено, в частности, на том, чтобы сбалансировать его с меньшими уровнями дефицита, так как тогда будет больше пространства для снижения ставки, что, в свою очередь, даст больше возможностей для роста экономики, полагает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Бюджетный цикл уже начинается на следующую трехлетку, но при этом надо понимать, что параметры бюджета тоже влияют на динамику развития экономики, поэтому чем меньше будет бюджетный дефицит - а сейчас правительство над этим очень плотно работает - тем, соответственно, больше будет пространства для снижения процентных ставок, ниже будет ключевая ставка в экономике, соответственно, будет больше возможности для экономического роста", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Решетников отметил, что Минэкономразвития сформировало сценарные условия развития экономики, которые определят ближайшую трехлетку. "Они правительством рассмотрены и поддержаны", - сказал он.

"В целом прогноз достаточно консервативен, в том числе и по ценам на нефть. Мы закладываем $50 за баррель на ближайшую трехлетку, $59 за баррель – на этот год оценка, что тоже является, на фоне текущей конъюнктуры особенно, консервативной. Соответственно, у нас более крепкий курс ожидается, чем ранее. В 2026 году ожидаем рост ВВП на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году", - сообщил министр.

Решетников также отметил, что тенденция на снижение инфляции также дает возможность для смягчения ДКП. "У нас сейчас инфляция 5,6%. Такая устойчивая тенденция. Это (данные по инфляции в 5,6% - ИФ) на 4 мая, прямо самые актуальные данные, которые сейчас есть. Понятно, на этой неделе выйдут свежие, но пока такие. Соответственно, это все дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики. (...) но у нас в фокусе всегда стимулирование структурных изменений в экономике, чтобы вне зависимости от того, в какой части цикла мы находимся экономического, потенциал роста нашей экономики был максимальный", - сказал он.