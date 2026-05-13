Основная сессия на рынке акций открылась снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" консолидируется на фоне сохраняющихся надежд на ослабление геополитической напряженности и возобновление переговоров по украинскому урегулированию, разнонаправленных сигналов с внешних площадок и дешевеющей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent торгуется у $106,5 за баррель) после роста накануне на опасениях эскалации на Ближнем Востоке.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1% при смешанной динамике blue chips.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2687,96 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 1147,57 пункта. Из индексных акций лидируют в снижении бумаги АФК "Система" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), но подросли акции "Русала" (+0,9%), "МТС" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 13 мая, составляет 73,7878 рубля (-50,85 копейки).

Подешевели также акции "Норникеля" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Хэдхантера" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Сбербанк в январе-апреле 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,3% - до 657,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка. В апреле чистая прибыль выросла на 21,1% - до 166,8 млрд рублей.

Подорожали акции "Газпрома" (+0,4%), "ВК" (+0,3%), "Полюса" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине становится ближе. "То, что касается завершения боевых действий на Украине, я думаю, что оно приближается", - сказал он журналистам перед вылетом в Китай. Отвечая на вопрос, может ли он посетить Росси. в этом году, Трамп отметил, что "готов сделать все, что потребуется", чтобы добиться завершения украинского конфликта.

Также он не стал отвергать возможность еще одного продления разрешения на покупки нефти из России, чтобы сдерживать рост цен на этот энергоресурс. "Мы будем делать все, что будет нужно", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, возможно ли такое продление ради снижения цен.

Президент Владимир Путин накануне провел встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым перед предстоящим совещанием с правительством по экономическим вопросам.

По словам Решетникова, правительство при работе над проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы сосредоточено, в частности, на том, чтобы сбалансировать его с меньшими уровнями дефицита, так как тогда будет больше пространства для снижения ставки Банка России, что, в свою очередь, даст больше возможностей для роста экономики.

"В целом прогноз достаточно консервативен, в том числе и по ценам на нефть. Мы закладываем $50 за баррель на ближайшую трехлетку, $59 за баррель - на этот год оценка, что тоже является, на фоне текущей конъюнктуры особенно, консервативной. Соответственно, у нас более крепкий курс ожидается, чем ранее. В 2026 году ожидаем рост ВВП на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году", - сообщил министр.

Решетников также отметил, что тенденция на снижение инфляции дает возможность для дальнейшего смягчения ДКП. Динамика экономики, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала 2026 года, в марте показала признаки восстановления, и Минэкономразвития рассчитывает, что тренд будет закреплен результатами апреля-мая, отметил министр.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, в случае улучшения настроений на рынке акций индекс МосБиржи может вернуться в диапазон 2711-2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2590 пунктов, а затем вернуться в диапазон 2500-2590 пунктов, считает аналитик.

По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, учитывая сохранение поддерживающих факторов в виде конъюнктуры рынка энергоносителей и улучшение ожиданий по геополитике, индекс МосБиржи может попытаться продолжить волну восстановления и протестировать диапазон сопротивления 2700-2720 пунктов. Однако до преодоления данного коридора отскок с начала недели видится лишь коррекцией к предыдущей волне снижения, что подтверждается низкими объемами торгов. В такой ситуации инвесторам лучше фокусироваться на отдельных фундаментально сильных историях и/или дивидендных идеях (здесь можно выделить Сбербанк, ВТБ, "Транснефть", а также ЦИАН), считает Зварич.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, акции "Газпрома" растут на геополитике и в преддверии визита президента Владимира Путина в Китай, где могут быть заключены новые соглашения в нефтегазовой сфере.

"Однако мы по-прежнему считаем, что причин для активной покупки акций "широким фронтом" нет. Минэкономразвития сообщило во вторник о понижении прогноза по росту ВВП на 2026 год до 0,4%. Учитывая, что значительный вклад в этот и так низкий подъем экономики даст ВПК, можно предположить, что большая часть реального сектора уходит в стагнацию. При этом прогноз по инфляции повышен с 4 до 5,2%. То есть можно ждать более медленного снижения ключевой ставки ЦБ", - считает Зацепин.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов полагает, что рост акций "Газпрома" поддерживает новость о расширении газопровода "Сила Сибири". Минстрой выдал компании разрешения на строительство еще 14 лупингов общей протяженностью 510 км по трассе газопровода от Якутии до границы с Китаем. Для рынка это не быстрый финансовый эффект, но важный сигнал по восточному экспортному направлению.

Внешний фон остается напряженным из-за Ближнего Востока, где Иран фактически расширил трактовку зоны Ормузского пролива до более широкой операционной области. Речь уже не только о самом узком проливе, а о зоне от Джаска до острова Сири, а ширина этой зоны по сообщениям иранских агентств увеличена с 20-30 миль до 200-300 миль. Через Ормуз обычно проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, поэтому это важный риск для мировых цен на сырье, считает аналитик.

EIA резко ухудшило оценку последствий перебоев на Ближнем Востоке. Управление теперь исходит из того, что Ормуз будет фактически закрыт до конца мая, а потери добычи в регионе в текущем месяце могут достичь почти 10,8 млн баррелей в сутки. EIA также ожидает, что мировые запасы нефти во 2 квартале будут снижаться в среднем на 8,5 млн б/с, а Brent в мае-июне будет держаться около $106 за баррель.

Трамп во время визита в Китай будет обсуждать с Си Цзиньпином торговлю, Иран, ИИ и редкоземельные металлы. Для рынков это может быть либо поддержкой через снижение торговой напряженности, либо новым источником волатильности, если переговоры пойдут жестко, считает Чернов.

В США накануне просели индексы акций S&P500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,7%), но подрос Dow Jones (+0,1%); инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Рост потребительских цен в США снижает надежды на возобновление цикла смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), которой предстоит смена руководителя.

Сенат Конгресса США накануне утвердил кандидатуру Кевина Уорша в совет управляющих американского центробанка. Выдвиженец президента страны Дональда Трампа войдет в состав совета на 14 лет, при этом его еще не утвердили на четыре года в качестве председателя регулятора. Голосование Сената по этому вопросу ожидается в среду.

Профицит госбюджета США в апреле составил $215,024 млрд, что на 16,8% ниже показателя за тот же месяц прошлого года ($258,4 млрд), сообщил Минфин страны.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский ASX просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng топчется на уровне вторника), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,5%).

Трейдеры продолжают следить за новостями, касающимися ситуации на Ближнем Востоке, а также ждут сообщений о ходе визита президента США Трампа в Китай. Американский лидер дал понять, что центральной темой его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином станут торговые вопросы. Он сообщил также, что намерен подробно обсудить с главой КНР иранский кризис, но подчеркнул, что Вашингтону не понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта.

На нефтяном рынке утром в среду цены проседают после роста по итогам трех сессий подряд, трейдеры продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке, ожидая новых решений со стороны участников американо-иранского конфликта.

К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 1,1% до $106,59 за баррель (+3,4% во вторник), июньские фьючерсы на WTI дешевели на 1,1% до $101,04 за баррель (+4,2% накануне).

Росту цен на нефть ранее на этой неделе способствовало угасание надежд на скорое урегулирование ближневосточного кризиса. Очередная попытка согласования условий мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном закончилась безрезультатно. Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения по завершению конфликта. Он также подчеркнул, что режим прекращения огня в регионе находится в крайне шатком состоянии.

Блокировка Ормузского пролива из-за конфликта привела к резкому уменьшению поставок нефти на мировой рынок.

Запасы нефти в США на прошлой неделе вновь сократились. Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, уменьшились на 2,19 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,65 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные по запасам позднее в среду.