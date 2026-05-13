Поиск

Рубль утром немного подрастает в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань немного понизился на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль слегка укрепляется на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8315 руб. (-1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,07 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте, вернув объем продаж на уровень мая 2025 года, следует из приложения к "Обзору рисков финансовых рынков" ЦБ РФ.

Нефинансовые компании (нетто-продавцы) в целом в апреле увеличили продажу валюты вдвое - до $29,8 млрд. Компании, являющиеся нетто-покупателями валюты, в апреле нарастили ее покупку до 1,2 трлн рублей с 0,9 трлн рублей.

Что касается категорий участников, то крупнейшими нетто-продавцами валюты были клиенты российских кредитных организаций (реализовали ее на 702 млрд рублей), покупателями - банки (приобрели ее на 532 млрд рублей).

"В апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне $94,9 за баррель, что на 23% выше цены марта. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок в мае", - подчеркивает Банк России.

Рубль имеет хорошие шансы на продолжение роста, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Укрепление рубля во вторник притормозилось после того, как в понедельник пары юань-рубль и доллар-рубль подали серьезную заявку на выход из боковика вниз. Однако возобновление снижения пар - дело лишь времени. Основным драйвером роста российской валюты остается повышенный приток валютной выручки в страну при гораздо менее быстром росте спроса на нее", - прогнозирует эксперт.

Зацепин обращает внимание на опубликованный ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков", в котором отмечено, что продажи валюты в апреле выросли почти вдвое относительно как марта, так и среднего значения за последние шесть месяцев. Более того, регулятор отмечает: "В апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне 94,9 долл. США за баррель, что на 23% выше цены марта. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок в мае".

Эксперт также добавляет, что основные объемы продаж придутся на вторую и третью декады месяца из-за низкой ликвидности рынка в период между майскими праздниками. Некоторые экспортеры будут продавать доллары и юани для выплаты дивидендов. "Поэтому вполне вероятно, что в мае мы увидим доллар по 70 рублей, а юань - по 10 рублей, - отмечает Зацепин. - Крепкий рубль будет давить на рынок акций, который во вторник продолжил восстанавливаться, очищаясь от избыточных политических рисков".

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются утром в среду после роста по итогам трех сессий подряд, трейдеры продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке, ожидая новых решений со стороны участников американо-иранского конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по Москве торгуются по $106,8 за баррель, на 0,88% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,93%, до $101,23 за баррель.

Во вторник Brent и WTI выросли на 3,4% и 4,2% соответственно.

Росту цен на нефть ранее на этой неделе способствовало угасание надежд на скорое урегулирование ближневосточного кризиса. Очередная попытка согласования условий мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном закончилась безрезультатно, в то время как продолжающаяся блокировка Ормузского пролива из-за конфликта привела к резкому уменьшению поставок нефти на мировой рынок.

Между тем запасы нефти в США на прошлой неделе вновь сократились. Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, уменьшились на 2,19 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,65 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 по московскому времени.

Китай Московская биржа Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

 Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

Brent подешевела до $106,32 за баррель

Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

 Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

 Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте и ждет его закрепления в апреле-мае

 Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте и ждет его закрепления в апреле-мае

Крупнейшие экспортеры в апреле нарастили продажу валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте

Нефть Brent подорожала до $108,01 за баррель

Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

 Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

Сальдо торгового баланса России в I квартале снизилось на 11,9%

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9360 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2170 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов