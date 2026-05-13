Сбербанк в апреле увеличил портфель кредитов юрлицам на 0,5%, физлицам – на 0,8%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в апреле увеличил портфель корпоративных кредитов по РСБУ на 0,5%, нарастил розничное кредитование на 0,8%, говорится пресс-релизе банка.

Комментируя отчетность, глава Сбербанка Герман Греф отметил, что по основным направлениям кредитования наблюдался стабильный спрос со стороны клиентов.

Корпоративный портфель вырос на 0,5%, превысив 31,1 трлн рублей (с начала года рост составил 2,2%). За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2 трлн рублей.

Розничный сегмент вырос на 0,8% до 19,4 трлн рублей (рост с начала года на 2,9%). Положительная динамика наблюдалась как в ипотеке, так и в потребительском кредитовании.

В апреле портфель жилищных кредитов вырос на 1% и на 4,3% с начала года, до 12,9 трлн рублей. За месяц Сбербанк выдал 255 млрд рублей ипотечных кредитов. Кредитование по рыночным программам выросло более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 99 млрд рублей (39% от общего объема выдач).

Портфель потребительских кредитов вырос на 0,6% за месяц (без учета секьюритизации) впервые с августа 2025 года и составил 3,3 трлн рублей. В апреле банк выдал 205 млрд рублей потребительских кредитов.

Портфель кредитных карт увеличился на 0,4% с начала года, до 2,4 трлн рублей. В апреле портфель снизился на 0,9%. Портфель автокредитов увеличился на 3,2% за месяц и на 9,5% с начала года, составив 0,7 трлн рублей.

Качество совокупного кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности практически не изменилась за апрель и находится на уровне 2,8%.

Средства физических лиц составили 34,3 трлн рублей, увеличившись на 1,8% за месяц, в том числе за счет переноса зарплат и социальных выплат населению на конец апреля в преддверии праздничных дней. С начала года рост составил 3,8%.

Средства юридических лиц в апреле сократились на 1,9% в связи с оптимизацией стоимости привлечения пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка. С начала года средства компаний выросли на 0,4% до 12,3 трлн рублей.