Поиск

Сбербанк в апреле увеличил портфель кредитов юрлицам на 0,5%, физлицам – на 0,8%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в апреле увеличил портфель корпоративных кредитов по РСБУ на 0,5%, нарастил розничное кредитование на 0,8%, говорится пресс-релизе банка.

Комментируя отчетность, глава Сбербанка Герман Греф отметил, что по основным направлениям кредитования наблюдался стабильный спрос со стороны клиентов.

Корпоративный портфель вырос на 0,5%, превысив 31,1 трлн рублей (с начала года рост составил 2,2%). За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2 трлн рублей.

Розничный сегмент вырос на 0,8% до 19,4 трлн рублей (рост с начала года на 2,9%). Положительная динамика наблюдалась как в ипотеке, так и в потребительском кредитовании.

В апреле портфель жилищных кредитов вырос на 1% и на 4,3% с начала года, до 12,9 трлн рублей. За месяц Сбербанк выдал 255 млрд рублей ипотечных кредитов. Кредитование по рыночным программам выросло более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 99 млрд рублей (39% от общего объема выдач).

Портфель потребительских кредитов вырос на 0,6% за месяц (без учета секьюритизации) впервые с августа 2025 года и составил 3,3 трлн рублей. В апреле банк выдал 205 млрд рублей потребительских кредитов.

Портфель кредитных карт увеличился на 0,4% с начала года, до 2,4 трлн рублей. В апреле портфель снизился на 0,9%. Портфель автокредитов увеличился на 3,2% за месяц и на 9,5% с начала года, составив 0,7 трлн рублей.

Качество совокупного кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности практически не изменилась за апрель и находится на уровне 2,8%.

Средства физических лиц составили 34,3 трлн рублей, увеличившись на 1,8% за месяц, в том числе за счет переноса зарплат и социальных выплат населению на конец апреля в преддверии праздничных дней. С начала года рост составил 3,8%.

Средства юридических лиц в апреле сократились на 1,9% в связи с оптимизацией стоимости привлечения пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка. С начала года средства компаний выросли на 0,4% до 12,3 трлн рублей.

Сбербанк Герман Греф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

 Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

Brent подешевела до $106,32 за баррель

Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

 Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

 Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте и ждет его закрепления в апреле-мае

 Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте и ждет его закрепления в апреле-мае

Крупнейшие экспортеры в апреле нарастили продажу валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте

Нефть Brent подорожала до $108,01 за баррель

Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

 Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

Сальдо торгового баланса России в I квартале снизилось на 11,9%

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9360 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2170 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов