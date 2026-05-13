Поиск

ЕЭК к осени определит критерии проектов АПК для софинансирования

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия рассчитывает до конца 2026 года завершить процедуры, необходимые для запуска механизма софинансирования из бюджета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) кооперационных проектов в сфере сельского хозяйства, уже ведет предварительный отбор заявок.

Об этом на пресс-конференции сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.

По ее словам, на 2026-2027 годах в бюджете ЕАЭС на поддержку кооперационных проектов как в промышленности, так и в АПК будет предусмотрено порядка 12 млрд рублей (ранее сообщалось, что в 2026 году объем доступных средств для софинансирования составит 9 млрд рублей).

"По части АПК мы сейчас находимся в стадии подготовки соответствующих критериев и нормативно-правовой базы. Я надеюсь, что 28 мая (во время проведения Евразийского межправсовета - ИФ) главы наших государств смогут с учетом проведения всех внутригосударственных процедур подписать уже внесение изменений в договор (о ЕАЭС - ИФ) по части распространения данных мер поддержки на АПК. И осенью мы планируем основные критерии с учетом опыта промышленности представить на одобрение главы наших правительств", - рассказала она.

"По нашим расчетам, если наши государства-члены успеют провести все внутригосударственные процедуры, механизм в сфере АПК запущен будет уже в начале следующего года", - добавила министр.

ЕЭК уже начала предварительную работу с бизнесом по формированию проектных заявок с тем, чтобы с момента запуска механизма софинансирования для АПК, сразу приступить к их реализации. "Работать будем по четырем направлениям - по семеноводству, по животноводству, по переработке пищевой продукции и по агрологистике", - напомнила Барсегян.

Что касается поддержки промышленных кооперационных проектов, в отношении которых механизм софинансирования из бюджета ЕАЭС действует уже два года, то, как сообщила министр, в настоящий момент портфель проектов включает 19 проектных заявок, пять из которых перешли в стадию реализации, шесть находятся в высокой степени готовности.

"По нашим расчетам к концу 2026 года у нас одобрены будут порядка 15-16 проектов в разных сферах промышленности", - сказала Барсегян.

Механизм финансовой поддержки проектов промышленной кооперации был запущен в ЕАЭС в 2024 году. Он предполагает, что около 10% средств, поступающих в бюджет союза от взимания антидемпинговых пошлин, будет направляться на субсидирование кредитов под проекты промкооперации и агропрома. Субсидия должна покрывать стоимость кредита в размере ключевой ставки государства, в котором реализуется проект, при этом ее максимальный объем по одному проекту в год не может превышать эквивалента 350 млн российских рублей. Максимальная ставка банка, участвующего в механизме, не должна превышать уровень ключевой ставки, увеличенной на 6,5%. Обязательным условием получения поддержки является участие в проекте минимум трех стран ЕАЭС.

ЕАЭС ЕЭК Гоар Барсегян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

 МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

 Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

Brent подешевела до $106,32 за баррель

Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

 Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

 Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте и ждет его закрепления в апреле-мае

 Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте и ждет его закрепления в апреле-мае

Крупнейшие экспортеры в апреле нарастили продажу валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте

Нефть Brent подорожала до $108,01 за баррель

Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

 Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

Сальдо торгового баланса России в I квартале снизилось на 11,9%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9361 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2171 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов