ЕЭК к осени определит критерии проектов АПК для софинансирования

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия рассчитывает до конца 2026 года завершить процедуры, необходимые для запуска механизма софинансирования из бюджета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) кооперационных проектов в сфере сельского хозяйства, уже ведет предварительный отбор заявок.

Об этом на пресс-конференции сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.

По ее словам, на 2026-2027 годах в бюджете ЕАЭС на поддержку кооперационных проектов как в промышленности, так и в АПК будет предусмотрено порядка 12 млрд рублей (ранее сообщалось, что в 2026 году объем доступных средств для софинансирования составит 9 млрд рублей).

"По части АПК мы сейчас находимся в стадии подготовки соответствующих критериев и нормативно-правовой базы. Я надеюсь, что 28 мая (во время проведения Евразийского межправсовета - ИФ) главы наших государств смогут с учетом проведения всех внутригосударственных процедур подписать уже внесение изменений в договор (о ЕАЭС - ИФ) по части распространения данных мер поддержки на АПК. И осенью мы планируем основные критерии с учетом опыта промышленности представить на одобрение главы наших правительств", - рассказала она.

"По нашим расчетам, если наши государства-члены успеют провести все внутригосударственные процедуры, механизм в сфере АПК запущен будет уже в начале следующего года", - добавила министр.

ЕЭК уже начала предварительную работу с бизнесом по формированию проектных заявок с тем, чтобы с момента запуска механизма софинансирования для АПК, сразу приступить к их реализации. "Работать будем по четырем направлениям - по семеноводству, по животноводству, по переработке пищевой продукции и по агрологистике", - напомнила Барсегян.

Что касается поддержки промышленных кооперационных проектов, в отношении которых механизм софинансирования из бюджета ЕАЭС действует уже два года, то, как сообщила министр, в настоящий момент портфель проектов включает 19 проектных заявок, пять из которых перешли в стадию реализации, шесть находятся в высокой степени готовности.

"По нашим расчетам к концу 2026 года у нас одобрены будут порядка 15-16 проектов в разных сферах промышленности", - сказала Барсегян.

Механизм финансовой поддержки проектов промышленной кооперации был запущен в ЕАЭС в 2024 году. Он предполагает, что около 10% средств, поступающих в бюджет союза от взимания антидемпинговых пошлин, будет направляться на субсидирование кредитов под проекты промкооперации и агропрома. Субсидия должна покрывать стоимость кредита в размере ключевой ставки государства, в котором реализуется проект, при этом ее максимальный объем по одному проекту в год не может превышать эквивалента 350 млн российских рублей. Максимальная ставка банка, участвующего в механизме, не должна превышать уровень ключевой ставки, увеличенной на 6,5%. Обязательным условием получения поддержки является участие в проекте минимум трех стран ЕАЭС.