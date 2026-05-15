ВТБ снижает на 0,5 п.п. ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ВТБ с 15 мая снижает на 0,5 процентного пункта (п.п.) ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования, говорится в его сообщении.

Банк также улучшил условия для кредитов на крупные суммы: размер дисконта увеличился до 0,5 п.п., а порог суммы снизился во всех регионах.

Теперь минимальные ставки с учетом дисконтов на покупку квартир на первичном и вторичном рынках составят 17,5% годовых, а на рефинансирование ипотечных кредитов - 18,1%. Пониженную ставку можно получить при сумме кредита от 10 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 6 млн рублей - в остальных регионах.

Условия по государственным ипотечным программам остаются без изменений: по семейной и IT-ипотеке - 6% годовых, по дальневосточной, арктической и льготной ипотеке в новых регионах - 2% годовых. По комбинированным программам минимальные ставки в ВТБ составляют от 6,97% годовых в сочетании с "Семейной" и от 6,99% - с IT-ипотекой. При этом банк планирует также улучшить условия по ней в ближайшее время.

ВТБ в этом году несколько раз делал более привлекательными условия по рыночной ипотеке. С начала года ставка снизилась на 3,8 п.п. при первом взносе до 50,1% и на 4,8 п.п. - при взносе более 50,1%.

Ранее банк также упростил условия получения рыночной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. С 27 апреля минимальный первоначальный взнос снижен с 30,1% до 20,1% для всех объектов. Кредиты на ИЖС доступны по ставке от 19,4% годовых.

Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

Профицит внешней торговли РФ в январе-марте снизился на 18%, до $25,3 млрд

Закон о защите от БПЛА нефтегазовых платформ на Каспии прошел III чтение

Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

"АвтоВАЗ" возобновил работу после майского корпоративного отпуска

Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

