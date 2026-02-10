ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке с 30,1% до 20,1%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ с 10 февраля снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке для заемщиков с подтвержденным доходом с 30,1% до 20,1%, сообщает пресс-служба банка.

"Новые параметры доступны для всех заемщиков с подтвержденным доходом и действуют для покупки широкого спектра недвижимости: квартир, апартаментов, таунхаусов, готовых домов, земельных участков, машино-мест и кладовых помещений. Для зарплатных клиентов банка минимальный первый взнос и ранее был на уровне 20,1%. Для клиентов без подтвержденного дохода первый взнос остается на уровне 40,1%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после снижения банком ставки по рыночной ипотеке на 3 п.п. минимальные ставки с учетом дисконтов теперь начинаются от 19,3% годовых на покупку жилья и от 19,6% на рефинансирование.

Ранее со ссылкой на аналитиков "Домклик" Сбербанка сообщалось, что спрос на рыночную ипотеку, временно снизившийся в январе на фоне ажиотажа вокруг семейной ипотеки, начнет выравниваться в течение первого квартала 2026 года.

Напомним, что ЦБ достаточно долго держал высокую ключевую ставку, при этом сейчас она находится "в цикле снижения". ЦБ РФ на заседании 19 декабря 2025 года понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых. Это уже пятое подряд снижение ставки, цикл смягчения денежно-кредитной политики стартовал в июне. По различным оценкам, ее снижение продолжится в этом году. Так, ранее в Сбере прогнозировали, что рыночная ставка по ипотеке в 2026 году в России может составить 14% годовых при условии, что ключевая ставка снизится до 12% годовых.