ЕЭК утвердила порог беспошлинного ввоза в 200 евро и пошлину 5% для товаров e-commerce

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил порог беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами на электронных площадках, на уровне 200 евро с возможностью его пересмотра в дальнейшем, сообщил торговый блок комиссии.

В случае превышения этого значения будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% сверх установленных на национальном уровне ставок НДС, но не менее 1 евро за 1 килограмм, со всей стоимости покупки. В настоящее время при превышении порога взимается пошлина 15%.

Для отдельных видов товаров, например автомобилей, определены особые ставки таможенных пошлин.

Кроме того, согласно сообщению торгового блока ЕЭК, утвержден перечень товаров, которые будут декларироваться без упрощений в части применения специализированной декларации электронной торговли, предусмотренных поправками в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). "Перечень касается покупок, не относящихся к товарам для личного пользования в соответствии с действующим правом союза (солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель, игральные автоматы и др.), товаров с разрешительным порядком ввоза/вывоза (оружие и боеприпасы, кости ископаемых животных, опасные отходы и др.), а также алкогольных напитков, табачных изделий, наличных денежных средств, воздушных и водных судов, отдельных видов транспортных средств и их шасси", - говорится в сообщении.

Как отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении, "путем принятия данного пакета решений комиссия завершает формирование необходимой нормативно-правовой базы, требуемой для полноценного вступления в силу и функционирования поправок в ТК ЕАЭС, подписанных главами государств стран союза в декабре 2023 года и регулирующих вопросы электронной торговли".

Одновременно совет ЕЭК одобрил изменения в техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и в порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, необходимые для обеспечения ввоза автомобилей, приобретенных гражданами стран союза на иностранных электронных торговых площадках.

Планируется, что новый порядок электронной торговли в ЕАЭС будет введен с 1 июля 2026 года.