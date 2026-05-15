Цены на бензин в РФ с 5 по 12 мая выросли на 0,07%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 5 по 12 мая (удлиненная статистическая неделя связана с дополнительным выходным) выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,07% после того, как повысились на 0,1% с 28 апреля по 4 мая и с 21 по 27 апреля, на 0,2% с 14 по 20 апреля, на 0,09% с 7 по 13 апреля, сообщил в пятницу Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 12 мая подорожал на 3,83%, что выше уровня общей инфляции, составившей за этот период 3,17% .

Средняя стоимость литра бензина по стране на 12 мая была на уровне 67,22 руб. (на 4 мая - 67,18 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 63,63 руб. (63,59 руб.), АИ-95 – 69,12 руб. (69,07 руб.), АИ-98 – 93,62 руб. (93,53 руб.).

Цены на дизельное топливо (ДТ) в РФ с 5 по 12 мая выросли на 0,14% после повышения на 0,09% с 28 апреля по 4 мая, на 0,1% с 21 по 27 апреля, на 0,11% с 14 по 20 апреля, на 0,09% с 7 по 13 апреля. С начала года рост цен составил 2,63%.

Средняя цена ДТ в стране на 12 мая - 78,26 руб. за литр (на 5 мая - 78,15 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).