Рост цен на бензин в РФ в апреле замедлился до 0,61% с 1,08% в марте

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в апреле 2026 года выросли на 0,61% относительно предыдущего месяца после роста на 1,08% в марте, на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе, сообщил Росстат в пятницу.

До этого в течение двух месяцев наблюдалось снижение цен на бензин: в декабре 2025 года они понизились на 0,43%, в ноябре - на 0,85%.

Ранее бензин дорожал на 2,63% в октябре, на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне, на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле, на 0,55% в марте, на 0,51% в феврале, на 0,62% в январе 2025 года.

По сравнению с апрелем 2025 года потребительские цены на бензин в апреле этого года выросли на 12,3%.

Дизельное топливо в РФ в апреле 2026 года подорожало на 0,5% после 0,4% в марте, 0,1% в феврале, 1,4% в январе, 0,8% в декабре 2025 года, 1,7% в ноябре, 2,1% в октябре, 1,5% в сентябре и 0,2% в августе.

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).