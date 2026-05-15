Цены на яйца в РФ с 5 по 12 мая снизились на 1,4%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 5 по 12 мая (за 8 дней) снизились на 1,4%, сообщил Росстат в пятницу.

Это самое большое снижение на продовольственном рынке (за исключением плодоовощной продукции) за данный период. За предыдущий период - с 28 апреля по 4 мая (7 дней) - цены снизились на 1%. Яйца дешевеют четвертую неделю подряд. Но это снижение пока не компенсировало рост, накопленный с начала года: по сравнением с декабрем 2025 год цены пока выше на 19,2%.

Росстат также сообщил, что с 5 по 12 мая снизились цены на сыры - на 0,3%, сливочное масло и творог - на 0,2%, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания, рис, печенье и водку - на 0,1%.

В то же время отмечен рост цен на баранину - на 1,8%, мороженую рыбу - на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар-песок - на 0,4%, вермишель - на 0,3%, говядину, ультрапастеризованное молоко, ржаной хлеб, гречневую крупу, пшено, соль и черный чай - на 0,2%, мясо кур, колбасы, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, кефир, подсолнечное масло, пшеничную муку - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.