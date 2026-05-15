Росстат отметил снижение цен на овощи и фрукты в апреле на 2,9% к марту

Сильнее всего подешевел сладкий перец - на 17,6%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле плодоовощная продукция подешевела к марту на 2,9%, сообщил Росстат.

По сравнению с началом года овощи и фрукты подорожали на 9,5%, по сравнению с апрелем 2025 года - подешевели на 6,6%.

Больше всего в апреле по сравнению с мартом снизились цены на сладкий перец (-17,6%), огурцы (-14,7%), апельсины (-5,4%), чеснок (-3,4%), помидоры (-3,1%), груши (-2,9%), бананы (-2,4%) и лимоны (-2,3%).

В то же время цены на капусту выросли на 4,6%, свеклу и морковь - на 3,3%.

В январе в месячном выражении цены на плодоовощную продукцию выросли на 8,8%, в феврале - на 3,7%. В марте по сравнению с февралем фиксировался символический рост в 0,03%.