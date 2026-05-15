Цены на продукты питания в РФ в апреле снизились на 0,3%, алкоголь подорожал на 0,9%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания в РФ в апреле по сравнению с мартом снизились на 0,3%, алкогольные напитки подорожали на 0,9%, сообщил Росстат в пятницу.

В марте по сравнению с февралем фиксировался рост на 0,3% и на 0,9% соответственно. В феврале рост цен составил соответственно 0,8% и 1,6%, в январе - 1,8% и 3%.

С начала года цены на продукты питания выросли на 2,6% (на алкоголь - на 6,5%), в годовом выражении - на 3,3% (на 10,3%).

Среди мясопродуктов больше всего в апреле подорожали говяжья и свиная печень - на 1,2%, говядина, мясные консервы для детского питания - на 1%, баранина и мясо индейки - на 0,7%, свинина и куриные окорочка - на 0,5%.

Колбасные изделия подешевели в диапазоне от 0,3% до 0,9%.

На рыбном рынке в апреле по сравнению с мартом мороженая неразделанная рыба и кальмары подорожали на 1,5%, мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород) - на 1,2%, живая и охлажденная рыба, рыбное филе - на 0,5%. Снизились цены на филе сельди (-0,5%) и мороженые креветки (-0,3%).

Кроме того, цены на гречневую крупу выросли на 1,1%, макаронные изделия - на 0,6%, пшено - на 0,5%, пшеничный хлеб - на 0,4%. Снизились цены на пшеничную муку, горох и фасоль (-0,4%).

Цены на сахар-песок выросли на 2,9%, пиво - на 1,8%, газированные напитки - на 1,3%, мед - на 1%, подсолнечное масло, соль, чай, какао, вино - от 0,5% до 0,9%.

Сливочное масло и шоколад подешевели на 0,9%, яйца - на 0,3%, кисломолочные продукты - на 0,7%, растворимый кофе - на 0,6%.