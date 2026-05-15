Плодоовощная продукция в России с 5 по 12 мая подешевела на 3,3%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В России с 5 по 12 мая фрукты и овощи в рознице подешевели на 3,3%, сообщил Росстат.

Больше всего подешевели огурцы (на 11,7%) и помидоры (на 10,7%). Цены на бананы снизились на 2%, картофель - на 0,3%, яблоки - на 0,1%.

Капуста подорожала на 3,2%, лук - на 1,4%, свекла - на 1,3%, морковь - на 0,7%.

С начала года по динамике роста цен лидирует морковь (на 37,8%). Цены на капусту выросли на 29,7%, картофель - на 22,2%, помидоры - на 20,2%, свеклу - на 19,3%, лук - на 9,6%, яблоки - на 7,3%, бананы - на 4,2%. Цены на огурцы в настоящее время на 28,8% ниже, чем в начале года.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.