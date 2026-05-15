Поиск

Плодоовощная продукция в России с 5 по 12 мая подешевела на 3,3%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В России с 5 по 12 мая фрукты и овощи в рознице подешевели на 3,3%, сообщил Росстат.

Больше всего подешевели огурцы (на 11,7%) и помидоры (на 10,7%). Цены на бананы снизились на 2%, картофель - на 0,3%, яблоки - на 0,1%.

Капуста подорожала на 3,2%, лук - на 1,4%, свекла - на 1,3%, морковь - на 0,7%.

С начала года по динамике роста цен лидирует морковь (на 37,8%). Цены на капусту выросли на 29,7%, картофель - на 22,2%, помидоры - на 20,2%, свеклу - на 19,3%, лук - на 9,6%, яблоки - на 7,3%, бананы - на 4,2%. Цены на огурцы в настоящее время на 28,8% ниже, чем в начале года.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в 2,27 рубля на акцию

Росстат оценил инфляцию в апреле в 0,14%, ниже прогнозов

Росстат отметил снижение ВВП РФ в I квартале 2026 г. на 0,2%

Brent подорожала более чем на 3% и торгуется около $109 за баррель

Прокуратура Забайкалья оспорила покупку структурами Мясника и Люльчева акций ТГК-14

Brent подорожала до $107,85 за баррель

Путин заявил, что принятые кабмином экономические меры начали давать результат

Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

 Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2200 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9398 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов