Индекс МосБиржи откатился в пятницу к 2630 пунктам, но завершил неделю в плюсе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу возобновил снижение после дневной стабилизации - игроки сокращали позиции перед выходными на фоне отсутствия подвижек по украинскому урегулированию, снижения металлов и внешних фондовых площадок; сдерживающим продажи фактором выступила подорожавшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $109 за баррель).

Индекс МосБиржи откатился в район 2630 пунктов, при этом отдельные бумаги реагировали на корпоративные новости.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,9% до 2633,84 пункта, индекс РТС снизился на 0,9% до 1134,62 пункта; лидерами снижения выступили акции "ММК" (-3,5%), ПАО "Группа Позитив" (-3,4%), "ВК" (-2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 16 мая, составил 73,1275 рубля (-1,1 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,4-3% на фоне снижения курса доллара от ЦБ на 1,17 рубля.

