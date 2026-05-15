Поиск

Услуги связи в РФ в апреле подорожали на 1,7% г/г

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в апреле увеличились на 1,69% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с мартом 2026 года услуги связи в РФ подорожали на 0,15%.

В январе-апреле тарифы на услуги связи увеличились на 1,81% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на услуги почтовой связи в апреле возросли по сравнению с апрелем 2025 года на 20,98%, а по сравнению с мартом 2026 года - на 0,1%.

За январь-апрель рост стоимости услуг почтовой связи составил 12,78% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в 2,27 рубля на акцию

Росстат оценил инфляцию в апреле в 0,14%, ниже прогнозов

Росстат отметил снижение ВВП РФ в I квартале 2026 г. на 0,2%

Brent подорожала более чем на 3% и торгуется около $109 за баррель

Прокуратура Забайкалья оспорила покупку структурами Мясника и Люльчева акций ТГК-14

Brent подорожала до $107,85 за баррель

Путин заявил, что принятые кабмином экономические меры начали давать результат

Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

 Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2200 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9398 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов