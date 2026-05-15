Услуги связи в РФ в апреле подорожали на 1,7% г/г

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в апреле увеличились на 1,69% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с мартом 2026 года услуги связи в РФ подорожали на 0,15%.

В январе-апреле тарифы на услуги связи увеличились на 1,81% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на услуги почтовой связи в апреле возросли по сравнению с апрелем 2025 года на 20,98%, а по сравнению с мартом 2026 года - на 0,1%.

За январь-апрель рост стоимости услуг почтовой связи составил 12,78% по сравнению с тем же периодом 2025 года.