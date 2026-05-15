Курс рубля к юаню подрос на "Мосбирже" на фоне дорожающей нефти

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - На торгах пятницы на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню вслед за ростом котировок нефти.

К 19:00 юань подешевел на 5,7 копейки, до 10,711 рубля.

Под конец торговой недели участники рынка понизили активность на фоне отсутствия свежих драйверов к более сильным движениям, основная новостная повестка дня была сосредоточена вокруг визита президента США Дональда Трампа в Китай и его влияния на рынок нефти. Brent за два дня визита подорожала на 2,3%, WTI - на 2,6%, с начала недели обе марки подросли почти на 8%.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара с 16 мая на 1,1 копейки, до 73,1275 рубля, и уменьшил курс евро на 1,11 рубля, до 85,183 рубля.

"На неделе укрепление рубля продолжилось на фоне сохраняющегося повышенного притока экспортной выручки: курс вернулся к уровню 10,75 рубля/юань впервые с января этого года, фьючерс USDRUBF обновил минимум с февраля 2023 года (73,02 рубля/$1). Согласно "Обзору рисков финансовых рынков" от ЦБ, укрепление рубля в апреле на 7,9% м/м в основном объяснялось существенным ростом продаж валюты экспортерами (+$14,9 млрд м/м) из-за повышения цен на отечественную нефть вдвое в марте-апреле. В то же время покупки валюты со стороны корпоративного сектора увеличились, но существенно меньше (+$8 млрд м/м)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай, получающий значительную долю нефтяного импорта из Ирана, готов рассмотреть идею закупки нефти в Соединенных Штатах. Пекин перестал покупать нефть у Вашингтона год назад после ввода пошлин на импорт китайской продукции. "У них есть ненасытный аппетит к энергоносителями, а у нас - неограниченные запасы энергоносителей", - отметил президент. По словам Трампа, США и Китай "очень схожи" в своем желании положить конец конфликту вокруг Ирана.

К 19:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,55%, до $109,46 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 4,22%, до $105,44 за баррель.

Нефть дорожает на фоне отсутствия сигналов прорыва в мирных переговорах Ирана с США. Ормузский пролив остается фактически закрытым, Международное энергетическое агентство опубликовало свежий прогноз, согласно которому существенный дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября, даже если война закончится уже в следующем месяце.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 15 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг выросла на 7 базисных пунктов - до 14,2% годовых. Срочные версии версия RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в пятницу опустились на 1 базисный пункт, до 14,4% и 15,04% годовых, версия на срок 6 месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта и составила 15,93% годовых.