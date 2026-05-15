ADNOC может разместить в ОАЭ часть нефтяного стратегического резерва Индии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Эмиратская нефтегазовая госкомпания ADNOC подписала договор о стратегическом сотрудничестве с индийской ISPRL, отвечающей за стратегический нефтяной резерв страны, сообщила ADNOC.

Договор предусматривает возможность расширения нефтехранилищ эмиратской компании в Индии до 30 млн баррелей, хранения части стратегического резерва этой страны в эмирате Эль-Фуджайра, а также хранения СПГ и СУГ в Индии.

Кроме того, ADNOC заключила договор о стратегическом сотрудничестве с Indian Oil Corporation (IOC), предполагающий расширениe возможностей в сфере поставок и торговли СУГ, в том числе через компанию ADNOC Global Trading. Этот документ может стать базой для долгосрочного договора купли-продажи СУГ. У сторон уже есть срочный контракт на поставки сжиженного углеводородного газа от 2023 года. Новый договор укрепляет позиции ADNOC как надежного поставщика этого сырья в Индию и открывает путь для углубления интеграции в сфере поставок и транспортировки, отмечается в пресс-релизе.

Обмен подписанными документами прошел в присутствии президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна и премьер-министра Индии Нарендры Моди.