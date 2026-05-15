Поиск

ADNOC может разместить в ОАЭ часть нефтяного стратегического резерва Индии

IOC

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Эмиратская нефтегазовая госкомпания ADNOC подписала договор о стратегическом сотрудничестве с индийской ISPRL, отвечающей за стратегический нефтяной резерв страны, сообщила ADNOC.

Договор предусматривает возможность расширения нефтехранилищ эмиратской компании в Индии до 30 млн баррелей, хранения части стратегического резерва этой страны в эмирате Эль-Фуджайра, а также хранения СПГ и СУГ в Индии.

Кроме того, ADNOC заключила договор о стратегическом сотрудничестве с Indian Oil Corporation (IOC), предполагающий расширениe возможностей в сфере поставок и торговли СУГ, в том числе через компанию ADNOC Global Trading. Этот документ может стать базой для долгосрочного договора купли-продажи СУГ. У сторон уже есть срочный контракт на поставки сжиженного углеводородного газа от 2023 года. Новый договор укрепляет позиции ADNOC как надежного поставщика этого сырья в Индию и открывает путь для углубления интеграции в сфере поставок и транспортировки, отмечается в пресс-релизе.

Обмен подписанными документами прошел в присутствии президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

ОАЭ ADNOC Индия IOC Эль-Фуджайра ADNOC Global Trading
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

 Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в 2,27 рубля на акцию

Росстат оценил инфляцию в апреле в 0,14%, ниже прогнозов

Росстат отметил снижение ВВП РФ в I квартале 2026 г. на 0,2%

Brent подорожала более чем на 3% и торгуется около $109 за баррель

Прокуратура Забайкалья оспорила покупку структурами Мясника и Люльчева акций ТГК-14

Brent подорожала до $107,85 за баррель

Путин заявил, что принятые кабмином экономические меры начали давать результат

Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

 Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9401 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2201 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов