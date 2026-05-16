В РФ ожидают, что визит президента Танзании придаст импульс развитию сотрудничества стран

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ожидаемый государственный визит президента Танзании Самии Сулуху Хасан в РФ в июне придаст импульс развитию двусторонней торговли и инвестиций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в субботу на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше (Танзания).

"Ожидаем, что визит президента Самии Сулуху Хасан в Россию в начале июня придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в этих сферах", - сказал министр.

"В рамках подготовки к предстоящей встрече на высоком уровне предлагаю обсудить и сами перспективные направления, и конкретные проекты... И определить ключевые направления для дальнейшего сотрудничества. Помимо торговли - это энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, туризм, наука, образование", - сказал Решетников.

Ожидается, что танзанийская делегация в том числе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня.