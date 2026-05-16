Поиск

В РФ ожидают, что визит президента Танзании придаст импульс развитию сотрудничества стран

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ожидаемый государственный визит президента Танзании Самии Сулуху Хасан в РФ в июне придаст импульс развитию двусторонней торговли и инвестиций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в субботу на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше (Танзания).

ЭкономикаРешетников заявил о заинтересованности "Газпрома" и "НОВАТЭКа" в реализации газовых проектов в ТанзанииЧитать подробнее

"Ожидаем, что визит президента Самии Сулуху Хасан в Россию в начале июня придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в этих сферах", - сказал министр.

"В рамках подготовки к предстоящей встрече на высоком уровне предлагаю обсудить и сами перспективные направления, и конкретные проекты... И определить ключевые направления для дальнейшего сотрудничества. Помимо торговли - это энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, туризм, наука, образование", - сказал Решетников.

Ожидается, что танзанийская делегация в том числе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня.

Танзания Минэкономразвития Максим Решетников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

 Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в 2,27 рубля на акцию

Росстат оценил инфляцию в апреле в 0,14%, ниже прогнозов

Росстат отметил снижение ВВП РФ в I квартале 2026 г. на 0,2%

Brent подорожала более чем на 3% и торгуется около $109 за баррель

Прокуратура Забайкалья оспорила покупку структурами Мясника и Люльчева акций ТГК-14

Brent подорожала до $107,85 за баррель

Путин заявил, что принятые кабмином экономические меры начали давать результат
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9420 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2209 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов