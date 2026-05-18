Уолл-стрит в пятницу закрылась снижением основных индексов на 1,1-1,5%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу.

Негативное влияние на динамику рынка оказало разочарование инвесторов результатами американо-китайских переговоров, которые не привели к прорывам в сфере торговли или в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на нефть в конце прошлой недели продолжали расти в отсутствие ясности перспектив завершения ближневосточного кризиса и восстановления поставок через Ормузский пролив. Подорожание энергоресурсов способствует ускорению инфляции в США, тогда как американская экономика продолжает демонстрировать устойчивость.

Как показали опубликованные в пятницу данные, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае достиг максимума более чем за четыре года - 19,6 пункта против 11 пунктов в апреле. Значение индикатора выше нуля говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Между тем объем промпроизводства в Штатах в апреле увеличился сильнее ожиданий - на 0,7% к предыдущему месяцу, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем на 0,3%.

На этом фоне трейдеры и эксперты уже не ждут от американского ЦБ снижения ключевой процентной ставки в текущем году и теперь допускают возможность ужесточения денежно-кредитной политики в США. В пятницу рынок оценивал вероятность повышения ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов до конца года почти в 40% против 20% неделей ранее, по данным FedWatch.

Аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая отметила, что увеличение стоимости заимствований будет иметь негативные последствия для компаний, которое проявится, помимо прочего, в росте затрат на строительство новых объектов, включая центры обработки данных.

В тройку лидеров падения среди компонентов индекса S&P 500 вошли Corning Inc. (-7,9%), Coinbase Global Inc. (-7,8%) и Ford Motor Co. (-7,5%). Самый активный рост в его составе продемонстрировали DexCom Inc. (+6,7%), FactSet Research Systems (+6,4%) и Workday Inc. (+5,3%).

Заметно снизились котировки технологических компаний, в том числе Micron Technology - на 6,6%, Intel Corp. - на 6,2%, Super Micro Computer - на 6%, Advanced Micro Devices - на 5,7%, Tesla - на 4,8%, Nvidia Corp. - на 4,4%, Oracle Corp. - на 1,4%, Amazon.com Inc. - на 1,2%, Alphabet Inc. - на 1,1%.

Applied Materials сократила капитализацию на 0,9%, несмотря на позитивную отчетность. Производитель оборудования для выпуска чипов во втором квартале 2026 фингода нарастил скорректированную прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка.

Котировки Microsoft Corp. поднялись на 3,1% после того, как инвестор-миллиардер Билл Акман сообщил, что его компания Pershing Square открыла новую позицию в акциях Microsoft. Акман отметил, что после недавнего падения курса его бумаг технологический гигант имеет "весьма привлекательную оценку".

Капитализация нефтедобывающих компаний повысились вслед за ценами на нефть, в том числе Chevron Corp. - на 2,4%, Exxon Mobil - на 3,3%.

При этом рыночная стоимость авиакомпаний, значительную часть затрат которых составляют расходы на авиационное топливо, снизилась: United Airlines Holdings - на 3,3%, Alaska Air Group - на 3,2%, Southwest Airlines Co. - на 2,1%, Delta Air Lines - на 1,8%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в пятницу опустился на 1,07% - до 49526,17 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,24% - до 7408,5 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,54% и закрылся на отметке 26225,14 пункта.