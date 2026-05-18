Решетников заявил о новых аргументах в пользу дальнейшего смягчения ДКП

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Замедление годовой потребительской инфляции в РФ, снижение годовых цен промпроизводителей, прекращение роста кредитов бизнесу и населению указывают на возможность дальнейшего смягчения ДКП, при этом есть пространство для маневра по скорости снижения ключевой ставки, это является прерогативой ЦБ, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Инфляция действительно устойчиво замедляется - год к году 5,5% (по оценке Минэкономразвития - ИФ) на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года (5,6% - ИФ). При этом индекс цен производителей по итогам первого квартала по промышленности снизился на 4% (в годовом выражении - ИФ), а по обрабатывающей снизился на 0,6%. Это означает, что ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков снижается. Также видим по первому кварталу, что у нас практически не растут кредиты бизнесу и населению", - сказал Решетников в интервью РБК.

"То есть сейчас все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Пространство для маневра есть. Как его использовать - снизить ключевую ставку побольше сразу и потом взять паузу или снижать постепенно - это исключительная прерогатива Банка России", - продолжил министр, напомнив, что по новому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2026 году составит 5,2% (ЦБ прогнозирует роста цен в интервале 4,5-5,5%).

По словам Решетникова, текущее замедление инфляции - "результат сбалансированной политики Банка России и правительства". При этом он отметил, что при ускорении экономики "мы не ожидаем ускорения инфляции".

"Задача правительства и Банка России - обеспечение сбалансированного роста. Это означает одновременно и устойчивый экономический рост, и инфляцию в пределах таргета. Это достижимая цель, если совместно обеспечивать баланс спроса и предложения, расширение внутреннего производства, повышение производительности труда и гибкости рынка, чтобы недостаток кадров не стал препятствием для развития", - заявил глава Минэкономразвития.

