В ОАЭ заявили, что выход из ОПЕК продиктован долгосрочными экономическими соображениями

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министр энергетики ОАЭ Мухаммед Али аль-Мазруи в субботу заявил, что страна приняла решение покинуть ОПЕК на основании долговременных экономических расчетов и потенциала в сфере энергетики.

"Решение диктовалось исключительно национальными интересами ОАЭ, их ролью надежного поставщика энергоресурсов и приверженностью задаче обеспечивать стабильность на рынках", - приводит телеканал Al Jazeera слова министра.

Он подчеркнул, что данный шаг эмиратов не вызван политической повесткой и не отражает каких-либо разногласий с партнерами.

"Решения ОАЭ - суверенные и стратегические, диктуемые национальными интересами, а не догадками извне", - резюмировал аль-Мазруи.

ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализовано по процедурам, установленным ОПЕК.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что ранее ОАЭ пытались убедить Саудовскую Аравию и Катар пойти на коллективные военные меры из-за ударов Ирана по государствам Персидского залива, но получили отказ. Западные СМИ отмечали, что боевые действия на Ближнем Востоке усилили раскол между Саудовской Аравией, в итоге выбравшей путь политического урегулирования кризиса с Ираном, и ОАЭ, нарастившими сотрудничество с США и Израилем.

