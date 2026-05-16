КНР и США договорились снизить пошлины на ряд товаров

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Китай и США согласились взаимно уменьшить пошлины на ряд товаров, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

В документе уточняется, что на такие меры стороны пошли с целью расширить торговлю, в том числе в сельскохозяйственной отрасли. Однако в заявлении не перечисляются товары, пошлины на которые будут снижены; стороны продолжают обсуждение деталей.

В Минкоммерции отметили, что также займутся претензиями США в отношении американского импорта сельскохозяйственной продукции в КНР.

В заявлении подтверждается, что КНР планирует закупить у США самолеты. Однако не указано, сколько единиц и какой марки самолеты намерен приобрести Китай.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в ходе его визита в Китай удалось заключить несколько значимых торговых сделок. По пути в США Трамп говорил в президентском самолете журналистам, что не говорил о торговых пошлинах на встречах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.