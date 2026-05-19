"КазТрансОйл" в апреле в 2,3 раза нарастил поставки нефти в направлении Усть-Луги

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Нацкомпания "КазТрансОйл" (КТО) в апреле 2026 года нарастила объемы транспортировки нефти в направлении порта Усть-Луга в 2,3 раза, до 230 тысяч тонн, сообщили в КТО "Интерфаксу-Казахстан".

Как сообщалось, в марте в направлении Усть-Луги компанией КТО было отгружено 100 тысяч тонн нефти с месторождения Тенгиз.

АО "КазТрансОйл" - оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу "КазМунайГаз". Обладает сетью нефтепроводов протяженностью 5,2 тысячи км, оказывает операторские услуги по обслуживанию трубопроводов сторонних организаций общей протяженностью более 5 тысяч км.

КазМунайГаз КазТрансОйл Тенгиз Усть-Луга
