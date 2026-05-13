Казахстан в апреле увеличил поставку нефти в Германию до 290 тыс. тонн

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Нацкомпания "КазТрансОйл" (КТО) в апреле 2026 года поставила в Германию 290 тыс. тонн нефти, что больше показателя предыдущего месяца, сообщили "Интерфаксу" в нацкомпании.

"В апреле 2026 года объем экспорта казахстанской нефти в направлении пункта сдачи "Адамова Застава" для последующей поставки в Германию составил 290 тыс. тонн", - говорится в ответе КТО на запрос агентства.

В марте компания поставила в Германию 210 тыс. тонн нефти, в феврале - 210 тыс. тонн, в январе объем транспортировки казахстанской нефти в Германию по системе нефтепроводов "Дружба" равнялся 310 тыс. тонн.

Таким образом, с начала года объем поставок нефти из Казахстана в Германию составил более 1 млн тонн нефти.

С мая Россия приостановила транзит казахстанской нефти по системе "Дружба" в направлении Германии.

Известно, что в 2026 году республика планировала отгрузить в Германию порядка 3 млн тонн нефти по "Дружбе".

По итогам 2025 года объем поставок казахстанской нефти в Германию (на НПЗ города Шведта) составил 2,1 млн тонн.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".

АО "КазТрансОйл" - оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу "КазМунайГаз". Обладает сетью нефтепроводов протяженностью 5,2 тыс. км, оказывает операторские услуги по обслуживанию трубопроводов сторонних организаций общей протяженностью более 5 тыс. км.

