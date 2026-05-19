ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ВТБ запустил сервис оплаты по QR-коду в Китае через мобильное приложение "ВТБ Онлайн", говорится в пресс-релизе банка.

Сервис доступен по всей стране в десятках миллионов торговых точек в крупных и малых городах.

Списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по курсу банка. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 70 тысяч рублей.

"В Китае QR-код давно вытеснил наличные: более 90% населения расплачиваются им ежедневно. Для российских туристов местные системы сложны для подключения, поэтому мы предлагаем им простой и привычный сервис оплаты по QR-коду через мобильное приложение "ВТБ Онлайн"", - заявила первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова.

Ранее банк уже запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме, Египте, Кыргызстане и Таджикистане. До конца года банк расширит географию сервиса до 10 стран. Клиенты банка также могут отправлять средства более чем в 150 стран мира. В зависимости от направления переводы доступны по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам, а также с возможностью получения наличными.

