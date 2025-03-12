ВТБ запустил оплату покупок по QR-коду в Турции

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ВТБ с 12 марта запустил оплату покупок в Турции по QR-коду, говорится в сообщении банка.

Оплачивать покупки в точках продаж можно по всей стране, наведя камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале.

Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру. При этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тыс. рублей, отмечает банк.

Технология и сервис уже работают в странах ближнего зарубежья, в том числе Таджикистане. В этом году ВТБ продолжит расширять расчетные решения для своих пользователей и в других направлениях, говорится в сообщении банка.

"МТС" также в среду запустила оплату товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду (TR QR). Физлица могут совершать платежи с помощью приложения Мой МТС без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту, сообщила компания.

Для оплаты нужно открыть приложение Мой МТС на вкладке "Деньги" выбрать "Оплата по QR-коду" и отсканировать QR. Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с банковских карт любых российских банков.

Планируется, что в 2025 году география сервиса будет расширена и оплата по национальным QR-кодам будет запущена в других популярных у российских туристов странах, отмечает МТС.

Ранее в среду Сбербанк сообщил, что тестирует оплату покупок по QR-коду в Турции через свое мобильное приложение СберБанк Онлайн. Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта.