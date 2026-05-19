Совкомбанк стал владельцем 100% страховщика "Капитал медицинское страхование"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк стал владельцем 100% медицинского страховщика "Капитал медицинское страхование" (КМС), следует из данных ЕГРЮЛ.

Смена собственника страховщика произошла 18 мая.

Ранее компания "Союз" (подконтрольна Евгению Гинеру), владевшая 100% КМС, раскрыла потенциального покупателя этого актива. Опцион на заключение договора купли-продажи 100% КМС был подписан в декабре 2025 года именно с Совкомбанком, отмечалось в отчетности "Союза". Акцепт по опциону мог быть совершен покупателем в срок c 5 февраля по 1 июля 2026 года.

Совкомбанк сообщил, что сделка по покупке кредитной организацией 100% СК "Капитал медицинское страхование" получила необходимые регуляторные согласования, включая согласование Банка России и ФАС.

Банк планирует развивать "Капитал МС" как самостоятельный бизнес и самостоятельную операционную модель.

"Капитал МС" продолжает работу в штатном режиме. Все обязательства перед застрахованными, медицинскими организациями и территориальными фондами ОМС исполняются в полном объёме", - отмечается в сообщении Совкомбанка.

Финансовые условия и иные детали сделки стороны не раскрывают в силу действующих обязательств по конфиденциальности, подчеркнул банк.

В отчетности группы Совкомбанка по МСФО "Капитал МС" будет консолидирована начиная с 18 мая 2026 года.

Совкомбанк в апреле объявил о приобретении 100% СК "Капитал лайф страхование жизни" ("Капитал life"). У кого банк выкупил этого страховщика, кредитная организация не раскрыла. Не называлась и сумма сделки.

Компания "Капитал МС" работает в сегменте обязательного медицинского страхования (ОМС) около 30 лет, с 2018 года под этим брендом, до этого - под брендом "РГС-Медицина". Согласно данным Банка России, по итогам 2025 года компания заняла 2-е место среди страховщиков ОМС по количеству застрахованных лиц и по показателю средств, предназначенных на оплату медицинских услуг.

Количество застрахованных "Капитал МС" лиц на 31 декабря 2025 года составило 21,9 млн человек (доля рынка по этому показателю - 15,4%), средства, предназначенные на оплату медпомощи, достигли 529,9 млрд рублей.

Общий объем средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи в сегменте ОМС с участием российский медстраховщиков с лицензиями ОМС, за прошлый год, по данным ЦБ, достиг 3,73 трлн рублей. Показатель увеличился на 13,1% по сравнению с предшествующим годом.

Активы "Капитал МС" на 31 декабря 2025 года составляли 19 млрд рублей, чистые активы - 3 млрд рублей. Чистый совокупный доход компании после налогообложения за 2025 год составил 1 млрд рублей.