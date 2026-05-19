Юань упал ниже 10,5 руб. впервые с 8 февраля 2023 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже во вторник утром, его котировки опустились ниже отметки 10,5 руб. впервые с 8 февраля 2023 года. Курс юаня в 10:16 по Москве составил 10,4995 руб., опустившись на 11,2 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.

Рубль продолжает укрепление на валютном рынке, и нынешние уровни - это пока не предел, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

""Осадить" рубль сможет только Минфин, если в июне резко увеличит объем покупок юаней в рамках бюджетного правила. Пока же у рубля есть как минимум пара недель для продолжения текущего движения", - пишет Зацепин в комментарии.

Причины укрепления рубля остаются прежними, указывает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич: это навес предложения валюты со стороны экспортеров при слабом спросе со стороны импортеров и населения и при небольших объемах покупок в рамках бюджетного правила, которых не хватает для восстановления баланса на рынке.

"Видим в такой ситуации потенциал для дальнейшего отката пары юань/рубль, ожидая тестирования в ближайшие сессии поддержки на уровне 10,5 руб./юань. Китайская валюта может уйти под данную отметку на фоне появления дополнительного предложения валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходятся на 28 мая", - пишет Зварич в комментарии.