Поиск

Юань упал ниже 10,5 руб. впервые с 8 февраля 2023 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже во вторник утром, его котировки опустились ниже отметки 10,5 руб. впервые с 8 февраля 2023 года. Курс юаня в 10:16 по Москве составил 10,4995 руб., опустившись на 11,2 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.

Рубль продолжает укрепление на валютном рынке, и нынешние уровни - это пока не предел, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

""Осадить" рубль сможет только Минфин, если в июне резко увеличит объем покупок юаней в рамках бюджетного правила. Пока же у рубля есть как минимум пара недель для продолжения текущего движения", - пишет Зацепин в комментарии.

Причины укрепления рубля остаются прежними, указывает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич: это навес предложения валюты со стороны экспортеров при слабом спросе со стороны импортеров и населения и при небольших объемах покупок в рамках бюджетного правила, которых не хватает для восстановления баланса на рынке.

"Видим в такой ситуации потенциал для дальнейшего отката пары юань/рубль, ожидая тестирования в ближайшие сессии поддержки на уровне 10,5 руб./юань. Китайская валюта может уйти под данную отметку на фоне появления дополнительного предложения валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходятся на 28 мая", - пишет Зварич в комментарии.

Китай Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Юань упал ниже 10,5 руб. впервые с 8 февраля 2023 года

Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

 Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

Brent подешевела до $109,78 за баррель

Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

 Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля

 OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля

Brent подорожала до $110,6 за баррель

В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

 В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

Росимущество 19 мая объявит голландский аукцион по продаже госпакета ЮГК

Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем

 Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9480 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2240 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов