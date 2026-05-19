Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%, динамика "фишек" смешанная

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" сохраняет консолидационный настрой при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и дешевеющей нефти (июльский фьючерс на Brent просел ниже $111 за баррель) из-за приостановки ударов США по Ирану.

Фактором поддержки остаются ожидания итогов визита президента России Владимира Путина в Китай, где вероятны новые соглашения по энергетическому сотрудничеству.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2664,29 пункта, индекс РТС снизился на 0,2% до 1160,07 пункта. Из индексных бумаг лидируют в снижении акции "Полюса" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), но подросли бумаги "ММК" (+1,7%), "Северстали" (+1,1%), "Норникеля" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 19 мая, составляет 72,3497 рубля (-77,78 копейки).

Подешевели также акции "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,5%), "Хэдхантера" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,9%), "НЛМК" (+0,6%), "ВК" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Помощник президента Юрий Ушаков накануне сообщил, что в ходе официального визита Путина в Китай 19-20 мая будет подробно обсуждаться тема газопровода "Сила Сибири 2". Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин вечером 20 мая проведут важную беседу за чаем, в ходе которой также обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет "одно из важнейших мероприятий в ходе визита", подчеркнул Ушаков.

Также накануне вечером стало известно, что OFAC выдало 30-дневную лицензию для обеспечения наиболее уязвимых стран российской нефтью, уже находящейся в море (погруженной на танкеры - ИФ), о чем сообщил глава ведомства Скотт Бессент. Предыдущая лицензия в отношении американских санкций, разрешающая закупки российской нефти, закончила свое действие 16 мая.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил 18 мая, что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. "Я не готов принять что-либо прямо сейчас", - сказал он.

Чуть позже он написал в Truth Social, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал не проводить атаку на Иран, которая планировалась на вторник. По словам Трампа, план возобновления ударов США по Ирану поставлен на паузу на два или три дня. "Два или три дня. Речь идет о непродолжительном периоде", - сказал он журналистам в Вашингтоне. Политик добавил, что надеется, что ему в итоге не придется возобновлять операцию против Ирана, но подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать отсутствие доступа Тегерана к ядерному оружию.

Трамп проинструктировал шефа Пентагона Пита Хегсета и вооруженные силы США, чтобы атаки на Иран во вторник не было, указав быть готовыми приступить к полноценному масштабному наступлению на Иран, если приемлемого соглашения не будет.

По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, индекс МосБиржи во вторник будет проторговывать середину диапазона 2600-2700 пунктов. В отсутствие новых драйверов и на ожидании итогов визита Путина в Китай инвесторы могут занять выжидательную позицию, что будет способствовать стабилизации рынка на текущих уровнях.

При этом интересными продолжают оставаться бумаги с сильным фундаментальным бэкграундом и дивидендными идеями - Сбербанк, ВТБ, "префы" "Транснефти", а также акции "Яндекса" и "Озона", считает эксперт.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, во вторник рынок акций начал день спокойно после роста накануне, покупатели пока удерживают зону 2650-2670 пунктов, но сильного импульса для роста вверх нет. Нефть снижается, рубль немного слабеет, а главные события дня сосредоточены в дивидендных решениях и визите Путина в Китай.

Главным аутсайдером утром выступили акции Fix Price (-16,3%, до 0,5307 рубля), упавшие после дивидендной отсечки за I квартал 2026 года (выплаты - 0,11 рубля на акцию) и на фоне известий по годовому распределению прибыли. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, а ГОСА назначено на 22 июня.

Главным корпоративным событием вторника выступает заседание совета директоров "Газпрома" по вопросу дивидендов за 2025 год. Акции могут быть чувствительными к любым решениям менеджмента, но ожидания рынка остаются осторожными из-за высокой долговой нагрузки концерна и его инвестиционной программы. Также акционеры "Группы Астра" проголосуют по дивидендам за 2025 год в размере 4,6765 рубля на акцию, отмечает аналитик.

Что касается визита Путина в Китай, то для рынка главный вопрос заключается в том, будет ли конкретика по "Силе Сибири 2" и расширению ее пропускных мощностей - именно этот проект может дать краткосрочный повод для роста акций "Газпрома". Причем наиболее сильным сигналом будут не общие заявления, а сроки, параметры поставок и схема финансирования. До конца дня движение индекса Мосбиржи будет происходить в диапазоне 2650-2690 пунктов. Для выхода выше 2700 пунктов рынку нужен сильный корпоративный повод или более уверенное восстановление стоимости нефти, считает Чернов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, после роста рынка на идее итогов поездки Путина в Китай игрокам следует зафиксировать прибыль.

Акции "Газпрома" накануне подорожали за счет покупок под визит президента России в Китай. Оптимисты ждут, что в рамках многочисленных встреч будут позитивные сдвиги по проекту "Сила Сибири 2". Также подросли акции "Роснефти" и "НОВАТЭКа", руководители которых вместе с главой концерна Алексеем Миллером также вошли в состав российской делегации. В нынешних условиях КНР нужны дополнительные объемы углеводородов, тем более по ценам ниже мировых, поэтому данные компании вполне могут заключить новые договоры на поставку своей продукции. При появлении подобной информации возможен хороший рост данных бумаг, вполне возможно, что на 3-4%, считает эксперт.

"Однако мы советовали бы эту прибыль фиксировать, а рисковым инвесторам рассматривать варианты открытия "шортов", особенно по "Газпрому". "Сила Сибири 2" - проект дорогостоящий и длительный, отдача от него будет через многие годы, а сейчас совсем не время, чтобы серьезные деньги вкладывать на длительные сроки. Российский рынок акций пока по-прежнему находится в нисходящем тренде, и мы не видим поводов для выхода из него", - полагает Зацепин.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также полагает, что главным драйвером рынка выступают ожидания, связанные с поездкой Путина в Китай и возможным заключением новых нефтегазовых соглашений.

Российским акциям также продолжает помогать дорогая нефть, поддерживающая интерес к экспортерам и улучшающая восприятие российского рынка в целом. При этом крепкий рубль остается сдерживающим фактором для котировок, особенно в сырьевых секторах. Однако укрепление рубля вряд ли может быть вечным, поэтому при развороте курса доллара вверх этот фактор способен стать отложенным импульсом для российского рынка, считает аналитик.

На графике индекса МосБиржи наблюдается сильный разворотный сценарий. После прошлой неудачной попытки пробить 2700 пунктов вверх индекс скорректировался, но не дойдя до 2600 пунктов, снова развернулся вверх. Подобное движение может выглядеть как подготовка к развороту рынка, пробою 2700 пунктов и к восходящему тренду, который сменит многомесячное падение, считает Лозовой.

В США накануне просели индексы акций Nasdaq (-0,5%) и S&P 500 (-0,1%), но подрос Dow Jones (+0,3%). Участники рынка продолжали следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, а также за финрезультатами компаний.

Tasnim сообщил со ссылкой на источник, что иранская сторона передала пакистанским посредникам в конфликте между Тегераном и Вашингтоном новую версию предложений по урегулированию, и что Белый дом согласился приостановить санкции в отношении иранской нефти.

Axios, сославшись на американского чиновника, написал, что власти США не удовлетворены новым вариантом предложений и намерены действовать силой, если Иран не изменит позицию.

Стоимость энергоресурсов резко подскочила на фоне ближневосточного конфликта и остается на повышенном уровне, что укрепляет ожидания ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики в США.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi упал на 3,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,3%).

Экономика Японии в первом квартале выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. В четвертом квартале 2025 года ВВП, согласно пересмотренным данным, увеличился на 0,2%, а не 0,3%, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4% в январе-марте, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены Brent корректируются вниз на фоне приостановки ударов США по Ирану.

К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 1,3% до $110,69 за баррель (+2,6% в понедельник), июньские фьючерсы на WTI дорожали на 0,2% до $108,47 за баррель (+3,1% накануне).