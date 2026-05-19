Wildberries запустит В2В-экспорт российских товаров в Китай

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries готовит к запуску в тестовом режиме B2B-экспорт товаров российского производства в Китай, сообщила компания. В пресс-службе Wildberries уточнили, что экспорт планируется запустить до конца мая.

"Новый механизм позволит китайским компаниям и предпринимателям приобретать российские товары оптом по модели аналогичной той, которая уже действует на платформе для российских продавцов при закупке товаров у партнеров из Китая. В рамках проекта зарубежные покупатели смогут оформлять B2B-заказы онлайн, получать закрывающие документы, а также пользоваться инфраструктурой Wildberries для логистики и таможенного сопровождения", - говорится в сообщении.

В настоящее время Wildberries начинает отбор российских производителей и потенциальных покупателей через систему заявок. В дальнейшем планируется полная автоматизация процесса закупок.

В 2023 году Wildberries запустила продажи товаров из Китая в другие страны присутствия.