Комитет ГД рекомендовал отклонить законопроект о внешнем управлении иноактивами в РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по вопросам собственности рекомендовал отклонить как утративший актуальность законопроект о внешнем управлении на предприятиях, иностранные собственники которых сворачивают бизнес в России. Необходимые меры уже предусмотрены действующим законодательством, говорится в заключении комитета.

Идея создать механизм для перехвата контроля над российскими структурами покидающих РФ иностранных компаний возникла у чиновников весной 2022 года. Тогда зарубежные инвесторы стали массово заявлять о приостановке или прекращении деятельности своих российских подразделений.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект (№ 104796-8), который допускал по решению суда введение внешней администрации в российских организациях с участием иностранных компаний, которые после 24 февраля 2022 года "в отсутствие для этого очевидных экономических оснований" заявили о прекращении деятельности в РФ, или передачу активов таких "недружественных" иностранцев в доверительное управление. Предполагалось, что функции внешней администрации сможет выполнять госкорпорация "ВЭБ.РФ" или "иная организация, определенная решением" межведомственной комиссии.

Законопроект оперативно был принят в первом чтении, но более не рассматривался на пленарных заседаниях Госдумы.

Теперь профильный комитет Госдумы рекомендовал депутатам отклонить документ, указав, что необходимые механизмы уже были закреплены в действующем законодательстве, указах президента РФ и нормативных актах правительства РФ.

В частности, внесенные изменения в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" предоставили президенту РФ право вводить временное управление находящимся в России имуществом лиц из "недружественных" государств, а также устанавливать специальный порядок совершения сделок с такими лицами и исполнения обязательств перед ними.

"Учитывая, что практика применения специальных экономических мер показала свою эффективность, дальнейшая работа над законопроектом представляется нецелесообразной, а сам законопроект - утратившим актуальность", - говорится в заключении комитета.

Госдума
